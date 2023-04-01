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影／日籍夫婦遺落手機半小時尋獲 讚台南是個好地方

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

清明連假首日，80多歲日本籍老夫婦專程來台南遊，昨晚入中西區文旅飯店時，卻發現手機遺落在計程車上，讓兩夫婦焦急不已，向櫃台求助報警，台南市警二分局據報後調閱其路口及用餐處交叉比對，找到該輛計程車，30分鐘尋獲手機，老夫婦再三向警察致謝，讚道台南是個好地方。

市警二分局民權派出所員警趙國君、賀旌迪昨晚9時許，接獲中山路段某文旅飯店櫃台人員來電，稱2位日籍老夫妻剛來台旅遊，登記入住飯店，才發現手機遺落在剛剛搭乘的計程車上，急忙至櫃台請求協助。

經雙方簡單英文溝通，得知兩名80多歲日籍遊客是下午到台南旅遊，並前往天壇參香後，並在附近著名阿霞飯店用完餐後，搭乘計程車入宿下榻飯店，卻因手機遺落計程車上，讓兩夫妻手足無措，焦急不已。

員警獲報後，立即從住宿文旅周邊路口及其用餐阿霞飯店兩處調閱監視器，交叉逐輛比對，迅速確認其搭乘計程車，聯絡上王姓司機，他在後座發現手機，連忙送回派出所，30分鐘尋獲該手機。且考量兩位遊客年紀已大，員警將手機送至文旅飯店處，親手交給80多歲的久保和女士。

員警得知兩夫妻這次是專程來台南遊玩，並預計將停留至4月2日，還不忘提醒對方，返國前注意自己隨身行李。兩夫妻與年輕熱情的台灣警察，也在簡易英文及手勢溝通下，溫馨完成一場美好之忘年友誼外交，兩夫妻也連聲讚道台南是個好地方。

台南市警二分局據報後調閱其路口及用餐處交叉比對，迅速找到日籍老夫婦搭乘的計程車。圖／讀者提供
台南市警二分局據報後調閱其路口及用餐處交叉比對，迅速找到日籍老夫婦搭乘的計程車。圖／讀者提供
員警聯絡上王姓司機，並在計程車後座發現該支遺落手機，連忙送回民權派出所。圖／讀者提供
員警聯絡上王姓司機，並在計程車後座發現該支遺落手機，連忙送回民權派出所。圖／讀者提供
員警30分鐘尋獲手機，日籍老夫婦再三向警察致謝，讚道台南是個好地方。圖／讀者提供
員警30分鐘尋獲手機，日籍老夫婦再三向警察致謝，讚道台南是個好地方。圖／讀者提供

計程車 台南

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