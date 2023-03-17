影／畫面曝光！彰化輕航機繞半圈失速急墜 目擊者驚喊：不會吧

彰化縣第一座合法大型運動輕航機飛行場原本希望成為觀光亮點，佔地5公頃的飛行場去年9月才開幕，沒想到才營運近半年就發生墜機二死事故，彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢察官已針對2名死者進行相驗，釐清死因，而飛安會也會進行飛安事故調查。

彰化縣溪州鄉輕航機飛行場是全台第一座合法大型運動輕航機飛行場，去年9月風光開幕，是在交通部民用航空局、彰化縣府共同輔導協助下設立，負責人、順風飛行協會理事長饒自強是是F-16飛官退役，有志於推動飛行觀光，讓大家一圓飛行夢。

饒自強曾在去年飛行場開幕時說，輕航機在歐美是很熱門的空中運動，曾有比利時19歲與16歲的小姐弟陸續以輕航機完成環遊世界壯舉，且輕航機極具專業性，並要兼顧安全性，設飛行場佔地要夠大，且要通過環評，溪州的輕航機飛行場宛如小型的桃園機場。

饒自強去年受訪時曾引以為豪說，他們用的鯊魚運動競賽飛機連續8年獲全世界評比第一名，安全性和操控性極佳。開幕後也在「花在彰化」等活動中有飛行表演秀，吸引不少民眾前往觀賞。

失事身亡的林姓教練是空軍上校退伍，有駕駛F-5E、經國號戰機的經驗，曾任F16飛行戰鬥機分隊長，去年4月加入彰化縣順風飛行協會擔任飛行教官，是飛行俱樂部的主力教練，去年溪州飛行場開幕時，他親切的為大家講解，並示範飛行讓人印象深刻。

順風飛行協會採會員制，若要學習駕駛輕航機需是會員，也開放給民眾搭飛行員駕駛的輕航機做空中體驗遊程，40分鐘1萬5千元，1.5小時要3萬元。

輕航機墜機造成二死的影音畫面今天也曝光，當時在地面正在欣賞輕航機飛行的民眾錄影記錄時，只見輕航機飛出後，繞了半圈，突然失速直接朝地面墜落，嚇得正在觀看的人驚聲尖叫，還不敢置信的喊著「不會吧」。

彰化縣府原也希望串連輕航機飛行場與周邊觀光資源結合，成為觀光亮點，現在發生墜機事件，為輕航機觀光發展蒙上陰影。