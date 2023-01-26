影／雪溶了！台中和平勝光派出所霧淞美景掰 警加強交通疏導
台中市警察局長臉書粉專昨PO出和平警分局勝光派出所員警執勤畫面，搭配在宜蘭大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」，已裁撤25年，該派出所被雪包圍美景也引起熱烈討論。警方表示，山區天氣轉好，今天已溶雪，勝光派出所不再出現霧淞等美景。
「TCPB局長室」臉書粉專昨PO出山區雪景，粉專寫「想來追今年的第一場雪？沒有的話沒關係！我們拍給你看」，和平分局勝光派出所員警為了上山賞雪遊客安全，已在沿線疏導交通，目前台七甲線雖未管制，但仍請要前往的人注意公路總局的最新消息，如遇有路面結冰，將預警性封閉，且請備好雪鏈，以免壞了賞雪興致。
「TCPB局長室」內容也加碼介紹，宜蘭大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」雖已裁撤25年，但下雪時被白色樹林環繞，帶有一股遺世獨立的神秘感，成為不少山友私房景點，被稱作「寂寞派出所」，而今勝光派出所迎接降雪，景色也不遑多讓。
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