影／山友魂斷屏東北大武山 檜谷山莊莊主：勿輕易嘗試獨攀

51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供 最南百岳的屏東北大武山昨天發生山友摔落死亡憾事，51歲的林姓登山客隻身攀登北大武山，昨天下山時疑因下雨地面濕滑摔落山谷，失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從北大武檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。

檜谷山莊莊主吳德發說，北大武山的濕滑人盡皆知，陡勢不可小覷，斷崖處處皆險，或許體能還沒到位，或許天公不作美，或許心裡還不踏實，都請不要輕易嘗試單登；希望大家上山一定要做好萬全準備，千萬別把親近山林當成冒險遊戲，尤其是獨攀。

吳德發說，由於山區天候飄雨，山路稍有濕滑，遇難男子是這天倒數第二個下山的山友，被最後一名下山山友發現，以倒栽蔥方式、倒臥在8.6公里步道上，發現的王姓男子先是通報救援，他請王姓山友持續CPR不能放棄，接著獨自CPR搶救超過30分鐘，但仍回天乏術。