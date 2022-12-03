快訊

本土+1萬3098、境外+54、死亡+33 較上周降幅0.9%

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

孟耿如兼顧工作、育兒身心俱疲 怨黃子佼這件事嘆：我自己選的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／山友魂斷屏東北大武山 檜谷山莊莊主：勿輕易嘗試獨攀

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供
51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供
最南百岳的屏東北大武山昨天發生山友摔落死亡憾事，51歲的林姓登山客隻身攀登北大武山，昨天下山時疑因下雨地面濕滑摔落山谷，失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從北大武檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。

檜谷山莊莊主吳德發說，北大武山的濕滑人盡皆知，陡勢不可小覷，斷崖處處皆險，或許體能還沒到位，或許天公不作美，或許心裡還不踏實，都請不要輕易嘗試單登；希望大家上山一定要做好萬全準備，千萬別把親近山林當成冒險遊戲，尤其是獨攀。

吳德發說，由於山區天候飄雨，山路稍有濕滑，遇難男子是這天倒數第二個下山的山友，被最後一名下山山友發現，以倒栽蔥方式、倒臥在8.6公里步道上，發現的王姓男子先是通報救援，他請王姓山友持續CPR不能放棄，接著獨自CPR搶救超過30分鐘，但仍回天乏術。

屏東縣消防局指出，山友雖無生命徵象，但仍派遣特搜大隊、來義分隊、泰武分隊、第2大隊部共計7車、12人，由指揮官第2大隊長林國偉帶隊搶救，昨晚5時57分回報抵達檜谷山莊，今天清晨1時30分從山莊出發，由地面部隊人員將傷者運送至北大武山三角點等待吊掛，6時12分申請空勤直升機前往三角點，吊掛成功，並將林男送抵長治特搜駐地起降場，由救護車載送前往屏東基督教醫院。

51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供
51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供
51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供
51歲的林姓男子單登上北大武山，下山時摔落山谷失去生命徵象，搜救人員今天凌晨從檜谷山莊起登，將人送至三角點，由空勤直升機吊掛轉送屏東基督教醫院。圖／屏東縣消防局提供

山友 屏東縣 北大武山

延伸閱讀

屏東「雲霧之鄉」也是有機鄉 霧台邁向友善農業示範地

恆春「出火」投入1.5億改造 屏東縣府委外經營打造觀光亮點

超級讚公廁 屏東車城福安宮、潮州林後四林遊客中心獲獎

男單登北大武山疑滑倒失去意識 山友發現搶救無力回天

相關新聞

苗栗銅鑼三層樓透天厝火警 國中小姊弟3人無生命徵象

苗栗縣銅鑼鄉永樂路今天中午12點46分左右發生住宅火警，一幢三層樓的透天厝住宅起火，目前火場已發現一男兩女共3名國小、國...

驚悚！10歲女童過馬路遭遊覽車撞、又被轎車輾 送醫不治

桃園市中壢區10歲陳姓女童昨天傍晚5時許，跑步穿越吉林北路和文中路口的斑馬線，遭54歲的吳姓司機駕駛的遊覽車擦撞倒地，隨...

影／山友魂斷屏東北大武山 檜谷山莊莊主：勿輕易嘗試獨攀

最南百岳的屏東北大武山昨天發生山友摔落死亡憾事，51歲的林姓登山客隻身攀登北大武山，昨天下山時疑因下雨地面濕滑摔落山谷，...

泥醉女闖他人家遇警管束 反咬員警一口遭打臉

高雄1名女子昨晚喝得泥醉，闖男友人家邀喝酒遭拒，竟情緒失控。警方據報趕赴管束她，不料卻遭她在臉書留言反咬一口，稱員警打她...

北巿男子駕車左轉進巷口 碰撞機車19歲男騎士遇死劫

台北市信義區忠孝東路五段一處巷口，今天早上10時許發生死亡車禍，楊姓男子（30歲）駕駛小客車，從忠孝東路五段西向北方向左...

大型車事故頻傳 台南警列8大違規項目大執法

近來有聯結車行經台南柳營路段轉彎時，不慎將車上大型鋼圈甩落地面，另聯結車經近大灣交流道未注意道路限高，載運貨櫃撞上限高門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。