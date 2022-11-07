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遭爆欺負唐氏症寶寶 炸物老闆發聲明喊冤：絕無霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導

本月4日，一名母親在網上哭訴，罹患唐氏症的兒子遭炸物店老闆不友善對待，引發輿論撻罰，事後被指控的王姓老闆在昨(6)日發表聲明喊冤，強調自己絕無欺侮霸凌。示意圖／ingimage
本月4日，一名母親在網上哭訴，罹患唐氏症的兒子遭炸物店老闆不友善對待，引發輿論撻罰，事後被指控的王姓老闆在昨(6)日發表聲明喊冤，強調自己絕無欺侮霸凌。示意圖／ingimage

本月4日，新北市永和傳出一家炸物店因唐氏症寶寶忘記帶錢，對其怒吼並直接報警，事後唐氏症寶寶的母親將事件曝光到網上引發各界痛批，眾網友更湧進店家評論處狂刷一星負評洩憤。鑑於連日來的譴責聲浪，炸物店的王姓老闆昨（6）日透過一位網友代發聲明，強調自己絕無霸凌

一位女網友昨（6）日在臉書社團「爆料公社發文，替唐氏症寶寶事件中的王姓老闆發表聲明，她聲稱，由於老闆目前精神狀況不佳，事發後2天均無進食和睡眠，故才由她代為發文。該名女網友更秀出藥物照片證明，王姓老闆因過於焦慮已服用精神鎮定劑。

王姓老闆在昨(6)日發表聲明喊冤，強調自己絕無欺侮霸凌。圖擷自臉書
王姓老闆在昨(6)日發表聲明喊冤，強調自己絕無欺侮霸凌。圖擷自臉書

王姓老闆於聲明中強調，「對於此次事件的發生，實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明。」他直言，自己是一個正常思維的人，在法治社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。

內文更提及，他在這幾天接到數百通來電、網路肉搜、公審，更看到一些網友用過激的恐嚇字眼威脅其生命，「雖我目前還能活著，也已身心俱疲⋯⋯」他表示，能夠同理唐氏症寶寶的父母，但希望外界能夠給他一個喘息的空間和時間來釐清事件經過。

網友們對該篇聲明並不買帳，「當下如果您有說過這樣子的話……說聲抱歉後續一切事情就不會發生不是嗎？」、「認錯真的不難啊…先不說是不是特殊兒，今天任何人都有可能忘記帶錢的時候，每次遇到這樣的事情，你都只能選擇報警處理嗎？」、「如果跟網傳有出入，直接提出澄清就好，實在很難相信當下發生就幾分鐘的事，會需要時間去理清順序」。

不過也有人認為，在事件釐清前不要無限上綱，「網友真的不需要肉搜到打電話恐嚇跟口出惡言，能了解同仇敵愾的氣憤，事情既已發生，也無需再落井下石，期望王老闆好好的，早日康復，希望事後能登門拜訪去道歉是最好的」、「請問一下，有沒有影片阿？沒有影片都是唐氏症家人在帶風向，po的一手好文章，家長到場的態度也很重要吧」。

唐氏症 霸凌 焦慮 爆料公社

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