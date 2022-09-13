影／找到登山杖！ 登池有山法官失聯 加派人力上山搜救
台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，山友先找到一支疑似法官的登山杖，消防隊員昨天又找到另一支登山杖，研判法官人在峭壁附近，今天早上已加派人員並帶裝備上山搜救中。
台中市消防局第二大隊長余易祐表示，前天下午4點6分接到報案，陳男之妻說，陳往池有山叉路迷路，他要下山找出口，半小時後仍聯絡不上，妻急報案。
台中市消防局第二大隊派隊員上山搜尋，也請高山協作協助，前天下午5點多，一支登山隊找到母子3人，先帶他們到新達山屋休息，下午5點28分，山友在附近懸崖處找到一支疑似失聯陳男的登山杖，搜救隊員昨天早上下切搜尋，找到另一支登山杖，研判陳男應在峭壁附近。
昨天山上下雨起霧，4名消防隊員留在山上紮營繼續搜尋，台中市消防局今天早上6點已加派7名隊員帶更多裝備器材上山搜救，包括帶200公尺長繩索以利攀爬救援，預計3個小時抵達現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言