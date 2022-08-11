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宜蘭民宿玻璃門爆裂造成女童受傷 業者：負起全責不逃避

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

桃園李姓男子帶著家人與朋友到宜蘭民宿共度父親節，不料幾個小朋友洗完澡要步出浴時，玻璃門竟爆裂，造成3名女童受傷，其中李先生的大女兒全身多處撕裂傷，他不滿貼網批評民宿處理失當。業者今天表示，會負起全部責任，絕不逃避；縣府初步了解是合法民宿，近日安排擴大聯合稽查。

這家位於冬山鄉的「丟丟噹親子樂園民宿」生意很不錯，李先生與家人及友人入住歡度父親節，卻發生他的兩個女兒及朋友的女兒受傷意外，他貼臉書說，父親節當天，身為爸爸的他抱著血流如注的女兒去急診室。

他說，7日晚上11點左右，民宿101號房的浴間乾溼分離玻璃門破裂，準備要出來的3個小女生分別受了輕重傷，其中他大女兒尤為嚴重，額頭鮮血直流，白色浴巾幾乎被染為紅色，他們通報消防局及業者前來，自稱是「員工」來開門的人，說了一句「上個月才爆？這個月又爆掉？」後來老闆娘說不清楚有連續爆兩次的事，直到8日凌晨1點，醫院處理好女兒的傷口。

李男指出，民宿業者卻跟我們說 「這皮肉傷，你們今天的行程可以繼續走，「房費28000退了，這件事就算了 好嗎？」「不然我們給你優惠券，下次再來？」但這絕對不是皮肉傷，女兒的腳穿刺傷，根本不能行走，後來還繼續讓客人住這個房間，他非常不能認同業者處理的態度與講話，甚至事後還傳出業者批評家長索求無度。

縣政府工商旅遊處得知後，調查這家是合法民宿，也都有保險，至於相關設備（玻璃門）等包括消防公安是否都符合標準？最近會有跨局處的聯合稽查小組前往詳細了解。

縣政府消保官王雅琳引用《消保法》規定，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額5倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致損害，得請求3倍以下懲罰性賠償金，因過失所致之損害，得請求損害額1倍以下懲罰性賠償。

王雅琳說，業者提供商品或服務要符合合理期待的安全性，針 對此案，消費者入住民宿卻發生玻璃爆裂，業者有相關責任，消費者可請求賠償。

民宿浴室玻璃門爆裂的當下，女童頭部不斷流血。圖／翻攝李先生臉書
民宿浴室玻璃門爆裂的當下，女童頭部不斷流血。圖／翻攝李先生臉書
由於民宿浴室玻璃門爆裂，造成女童頭部及四肢撕裂傷，就醫急診縫合。圖／翻攝李先生臉書
由於民宿浴室玻璃門爆裂，造成女童頭部及四肢撕裂傷，就醫急診縫合。圖／翻攝李先生臉書
民宿浴室玻璃門爆裂，玻璃碎成一地。圖／翻攝李先生臉書
民宿浴室玻璃門爆裂，玻璃碎成一地。圖／翻攝李先生臉書
宜蘭冬山鄉發生玻璃門爆裂的這家親子民宿，生意很不錯，縣府調查是合法民宿，近日將前往稽查其設備。記者戴永華／攝影
宜蘭冬山鄉發生玻璃門爆裂的這家親子民宿，生意很不錯，縣府調查是合法民宿，近日將前往稽查其設備。記者戴永華／攝影

民宿 父親節 宜蘭

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