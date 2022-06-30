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影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛
一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山脊上，直升機吊掛更困難，克服強勁氣流和滾轉氣流問題，終於吊掛成功救回。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，28日執行苗栗縣消防局申請雪山聖稜線女性登山客高山症後送救援任務，派飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長許哲綸，消防署特搜隊：陳世勳、黃柏蒼執行任務。
傍晚5點3分起飛，爬高10000呎定向目標區，下午5點30分發現目標確認待救者後，完成作業場地偵查與風向判定、高度調整，並開始吊掛作業，由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業。
但現場風向不定，吊掛作業難度增加，第二大隊長林國強表示，女登山客高山症發作時，已全身無力不能再走，直升機只能飛到她的位置吊掛，飛至聖稜線山脊時，四周氣流強且亂，有滾動氣流讓吊掛更困難，下午5點42分完成吊掛作業，飛返回清泉崗機場落地，將病患交由消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。
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