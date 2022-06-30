快訊

大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強

台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

新北五股變電箱爆炸1564戶停電 預計11時30分恢復供電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山脊上，直升機吊掛更困難，克服強勁氣流和滾轉氣流問題，終於吊掛成功救回。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，28日執行苗栗縣消防局申請雪山聖稜線女性登山客高山症後送救援任務，派飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛廖志杰、副駕駛柯維碩、機工長許哲綸，消防署特搜隊：陳世勳、黃柏蒼執行任務。

傍晚5點3分起飛，爬高10000呎定向目標區，下午5點30分發現目標確認待救者後，完成作業場地偵查與風向判定、高度調整，並開始吊掛作業，由消防署特搜員黃柏蒼出艙實施吊掛作業。

但現場風向不定，吊掛作業難度增加，第二大隊長林國強表示，女登山客高山症發作時，已全身無力不能再走，直升機只能飛到她的位置吊掛，飛至聖稜線山脊時，四周氣流強且亂，有滾動氣流讓吊掛更困難，下午5點42分完成吊掛作業，飛返回清泉崗機場落地，將病患交由消防局救護車後送醫院就醫，任務圓滿完成。

空勤總隊直升機飛往雪山聖稜線吊掛救回女登山客。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機飛往雪山聖稜線吊掛救回女登山客。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機飛往雪山聖稜線吊掛救回女登山客。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機飛往雪山聖稜線吊掛救回女登山客。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 高山症

延伸閱讀

奇萊北峰山頂標示牌遭登山客拔起，山友撻伐

影／男登山客在雪山弓水營地疑高山症 空勤直升機救回

排雲山莊女登山客摔落邊坡受傷 空勤直升機救援

兩批登山客從瑞芳南子吝步道入山 分因中暑、頭暈求救

相關新聞

影／女登雪山聖稜線高山症發作 黑鷹直升機山脊線強勁氣流吊掛

一名女登山客在雪山聖稜線高山症發作，全身無力無法再走，空勤總隊接獲苗栗縣消防局通報，派黑鷹直升機救援，女登山客在聖稜線山...

大學生網上賣「原味快篩陽」鑰匙圈 緊急下架仍遭出征

成大學生賣二手用品的臉書粉絲專頁，最近出現有人在賣「快篩陽鑰匙圈」，把有兩條線、新冠肺炎陽性的快篩劑做成鑰匙圈販售，還強...

國一汐五高架南向32.9公里 今晨一車自撞翻覆

一輛汽車，今天凌晨近1時許，行駛於國道1號汐五高架南向32.9公里五股路段，疑似駕駛操作不慎，自撞外側護欄，導致汽車翻覆...

台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治

台東市知本吉泰路今早發生1輛自小客車疑天雨路滑失控自撞號誌牌及路樹，34歲高姓駕駛受困車內，警消將高男救出送醫，警搶救仍...

影／禮儀車出火葬場撞砂石車！網傻眼：騎車的命大

雲林縣虎尾鎮一輛禮儀車29日在駛離火葬場後，在路口和一輛砂石車發生擦撞，隨後砂石車失控衝到對向車道翻倒，所幸砂石車及時將...

一句「好久不見」高雄翁匯40萬 警找本尊對質救了他

高雄市一名張姓老翁日前接獲自稱報關行「小蔡」同事電話，對方一句「好久不見」開啟話匣子，翌日又來電借款40萬應急，張翁不忍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。