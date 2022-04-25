影／7旬翁開車載妹妹至石碇風景區爬山 下山暴衝「墜落躺河床」

新北市一對高齡兄妹，今天下午開車下山時，疑因車速過快，失控衝入石碇溪，從兩層樓高處墜下，案發地對面就是消防局石碇分隊與石碇分駐所，遂協助車上2人脫困。暴衝時，有一輛轎車正好經過，透過行車記錄器錄下全程，畫面相當駭人。

警方調查，游姓男子（73歲）今天早上開本田休旅車，載妹妹（69歲）一同至石碇區皇帝殿風景區西峯登山口爬山，下午1點25分開車離開時，疑因車速過快直直衝下山，煞車不及墜落石碇溪。

警、消聽到「蹦」很大一聲，紛紛跑出查看，聽到民眾說「轎車墜車了！」探頭一看，發現休旅車躺在河床上，車頭全凹，立刻協助車上2名高齡長者脫困。