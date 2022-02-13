珍貴的雪山黑森林爆出疑似假迫降真紮營 雪霸處要查

雪霸國家公園雪山黑森林是珍貴的台灣冷杉優勢純林，並未開放露營，山友卻於2月5日上午10點目擊2頂帳棚紮營，質疑有假迫降之嫌，雪霸管理處接獲通報已介入處理，查證是否有緊急避難紮營等事項，否則將開罰1500元。

雪山圈谷近來積雪厚達50公分以上，步道多處結硬冰難行，臉書社團「靠北登山大小事」有山友PO文，2月5日上午10點直擊黑森林內，大人帶著小孩疑似違規紮營，現場2頂帳棚，紮營者聲稱「行程是雪主經翠池下志佳陽，但過不去只好在這裡紮營迫降」，也引發熱議。

許多網友認為，早上10點就迫降紮營，讓人難以置信，且時間充裕，撤退到三六九山莊，甚至登山口都來得及，疑似假迫降真紮營，衝擊黑森林脆弱的生態，也是不好的身教示範。

雪霸處證實接到雪季服務志工回報，副處長陳俊山表示，全案將依國家公園法裁罰及行政程序法，函請陳述當時是否有緊急避難等事項，如果查證是違規露營，依違反雪霸國家公園區域內禁止事項第12項，未經核准在營地或露營區以外地區露營、搭設帳棚，第一次違規，可罰鍰1500元。

雪霸處指出，高山地區地被，極易受到人為影響，籲請山友使用規定的山莊或營地，此外，目前雪霸處在登山申請時，皆會提供登山裝備建議表，及能力自主檢查表，充足的能力，加上適宜的裝備，才能快樂上山、平安回家。

國立中興大學森林系教授曾喜育常年研究黑森林，他說，台灣冷杉是台灣特有孑遺植物，黑森林是最具代表性的分布地之一，位在三六九山莊後方，雪山雪東步道7.8至9.5公里，屬於濕地保育法七家灣溪重要濕地（國家級）集水區範圍，也是雪霸國家公園生態保護區。