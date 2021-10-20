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登大鬼湖1死1傷 消防局清查網路揪團領隊 竟無相關證照
一組21人登山團隊，在網路揪團出發登大鬼湖，11日在海拔2200多公尺的大鬼湖登山口、高市檜木營地附近發生事故釀1死1傷，出動空勤總隊直升機吊掛救援，搜救人員冒大風大雨挺進山區。屏東縣消防局調查發現，21人登山團隊，領隊巫姓男子沒有相關救護證照，也沒有為登山客投保綜合保險，違反屏東縣登山活動管理自治條例，消防局將搜集資料研議對巫姓領隊開罰。
屏東縣登山活動管理自治條例第六條規定，登山活動範圍涉及本府公告的管制山域者，應由領隊帶領之。前項領隊應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且優先由具有山域嚮導專業人員證書者擔任之。 但隊員一人已具備相關證照或山域嚮導專業人員證書者，不在此限。
第六條規定，領隊應為本人及隊員辦理登山綜合保險。前項登山綜合保險應包含登山事故保險及登山緊急救援費用保險；其最低保險金額由本府公告之。
消防局調查發現，該團網路揪團成行，團員有來自台北、台中等各地，領隊巫姓男子沒有提出相關證照，且沒有為團員保綜合保險，當場舉發。
根據屏東縣登山活動管理自治條例第11條規定，違反第六條1項到第4項規定，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。該團領隊巫姓男子，沒有相關救護證照，且沒有為團員投保相關保險，違反兩項規定。
屏東縣消防局指出，屏東縣登山活動自治條例從2018年公告實施，針對登山違規開出4張罰單，都是攀登北大武山，2019年1件沒有投保登山綜合保險，罰1萬元；2020年，沒有相關救護證照，開罰1萬元；2021年已開罰2件，1月沒有投保登山綜合保險，開罰1萬；3月沒有投保綜合保險、沒有相關救護證照，2項違規，各罰1萬元，4件共開罰5萬元。
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