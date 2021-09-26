白姑大山搜尋失蹤者全紀錄 「跑山獸」哽咽籲走失別這麼做

一名黃姓男子隨隊攀登白姑大山卻脫隊失蹤，來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德發揮山林越野專長，自動加入搜救行列。 圖／中央社

新北市一支17人登山隊19日到南投縣仁愛鄉攀登白姑大山，其中一名黃姓男隊員疑在三錐山附近迷路失聯，而有「跑山獸」之稱、來自捷克的台灣女婿羅培德，則發揮其山林越野的專長，隨警消一同加入搜救行列，最後在一深谷發現黃男遺體，耗時3日的搜救全記錄也在25日曝光。

「跑山獸」羅培德25日在自己經營的YouTube頻道上，上傳此次登白姑大山搜救黃男的過程。羅培德在影片中表示，根據失蹤者的手機訊號，推斷黃男是從三錐山南側稜線走失，但隔日凌晨可能因手機沒電或走到收訊範圍外的區域，因此無法再聯繫上黃男，而羅培德也一度相當接近失蹤者最後顯示的位置，距離僅短短200公尺，卻未能順利找到黃男。

影片中也揭露了黃男最後一則通話訊息「草、倒木、峭壁、山谷...」，讓羅培德決定朝著有芒草林的高海拔走去，並推測黃男可能是穿越芒草林至東側的山谷走失。羅培德花了2小時才抵達東側的山谷，然而叢生的箭竹林和陡峭的山壁，使他下了最為關鍵的決定「讓自己走失」，選擇倚靠地形引導，模擬黃男走失後可能行走的路徑。

最後，羅培德在海拔約2175公尺一處深谷找到黃男，由於該處沒有訊號，羅培德甚至僅能在手機裡記下遺體位置再向搜救人員回報，並哽咽的說著「黃先生對不起、對不起...」。最後，羅培德也呼籲，幾乎所有失蹤者最後都在河谷被尋獲，雖然登山客走得下去，隨著體力耗盡，卻不見得能爬上陡峭的山壁，回到有收訊範圍、或適合搜救的區域，因此若不幸迷路，「絕對不要往下走到溪流或河谷」。