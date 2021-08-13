瑞芳劍龍陵又傳救援 一行6人爬山1登山客跌落山溝

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，第六大隊已派人前往救援。

消防局今天中午11點28分獲報，瑞芳區長仁路有一名男性患者，一行6人至劍龍嶺爬山，不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，派遣1中隊3分隊前往救援。