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瑞芳劍龍陵又傳救援 一行6人爬山1登山客跌落山溝

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市消防局今天接近中午時接獲報案，有一行6人到劍龍陵爬山，其中一名36歲男性山友不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，第六大隊已派人前往救援。

消防局今天中午11點28分獲報，瑞芳區長仁路有一名男性患者，一行6人至劍龍嶺爬山，不慎跌落2公尺深的山溝，意識清醒，派遣1中隊3分隊前往救援。

新北市瑞芳區劍龍稜山受到民眾歡迎，不過發生山難事故也頻傳，新北市議員林裔綺不久前才在質詢中指出，2年發生26起事故，主管機關林務局及新北市府應研究議改善，中央、地方要共同解決。

瑞芳劍龍陵又傳救援，圖為資料照。記者游明煌／翻攝
瑞芳劍龍陵又傳救援，圖為資料照。記者游明煌／翻攝

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