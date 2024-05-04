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他要脅散布其性愛影片 狠削女網友75萬元挨告下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南吳姓男子因網路遊戲結識1名女網友，長期向女方借款後遭拒，他暗指手上握有兩人性愛影片，若不再借款將散布該影片，令女方心生畏懼，1年內匯給吳75萬元多元，最後不堪負荷報警處理，法官認他犯恐嚇取財罪判2年2月，民事則判賠105萬元。

檢警調查，女方拒絕借款後，他陸續傳送訊息或語音給對女方，暗指他握有與女方性交影片，如女方不願意借款即將散布影片，恫嚇女方。2021年10月25日寄送內有「再來我就每戶發影片和公司了，機會我給妳了，妳不要的」等文字信件及女性下體裸照，至女方住處，使女方心生畏懼，前後匯款75萬200元給吳郵局帳戶內。

吳坦承曾與女方發生過性行為，也提供其名下郵局帳戶取得女方所匯合計共75萬200元。他否認寄信給女方，辯稱他會傳送文字或語音給女方，是想要找女方拿回手環，他根本沒有與女方性愛影片或照片，如果所傳送的訊息造成女方害怕，他承認恐嚇，但絕對沒有恐嚇取財，女方所匯出的款項，都是他向女方的借款。

然而，吳的供詞不為法官採納，一審認他犯恐嚇取財罪案判處2年2月，上訴二審遭駁回而確定。另民事部分，女方求償財產損失75萬多元及慰撫金124萬多元，合計200萬元。

台南高分院審酌兩造為網友，並曾發生親密關係，吳以傳送訊息、語音、寄發信件，暗指其握有與女方性交影片並將散布於他人方式，恐嚇女方匯款，致女方心生恐懼而匯款，受有財產損害共75萬多元，並因擔憂吳是否持有其私密影像及有無散布他人，深恐將損及其名譽而終日惶惶不安，所承受精神痛苦不輕。

法官參酌雙方經濟狀況、身分、地位，吳加害程度及女方所受損害程度等一切情狀，認女方請求賠償精神慰撫金以30萬元為適當，認吳應給付女方105萬多元，不得上訴。

台南高分院參酌吳及女方經濟狀況、身分、地位，吳加害程度及女方所受損害程度等一切情狀，認吳應給付女方105萬多元，不得上訴。圖／本報資料照
台南高分院參酌吳及女方經濟狀況、身分、地位，吳加害程度及女方所受損害程度等一切情狀，認吳應給付女方105萬多元，不得上訴。圖／本報資料照

影片 恐嚇 語音

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