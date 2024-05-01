聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵女大生？助理教授交保喊冤

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控性侵，新北地檢署昨傳喚該教授後以5萬元交保。記者蔣永佑／攝影
北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控性侵，新北地檢署昨傳喚該教授後以5萬元交保。記者蔣永佑／攝影
北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控，疑藉女方準備考研究所需要俗稱「小論文」的課業資料，向男方請教時，乘機在研究室內性侵得逞；該教授事後在個人臉書駁斥「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」。新北地檢署昨傳喚該教授，訊後依涉嫌妨害性自主罪嫌命五萬元交保。

據了解，該助理教授未否認當天與女大生有親密接觸，但認為雙方合意，表示當天女方對他頻頻示好。他離開地檢署時，再三強調「相信司法會還我清白」。

日前一名自稱女大生好友者，在知名社群網站Dcard上爆料，表示女大生為了準備小論文，向該名涉案教授尋求指導，事後卻遭男方時常在半夜以訊息騷擾，礙於還有一門必修課在該教授手上，女大生選擇隱忍。

上月某日，女大生突接獲該助理教授來電，要求女方二小時內趕到學校研究室，待女方到場討論課業完畢後，男方開始上下其手，最後在研究室內性侵得逞，還要求女大生刪除雙方對話紀錄。

女方事後在友人鼓勵下，本月廿日提告。

事件在網路發酵，助理教授面對警方通知未到案，卻在個人臉書表示，「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」，昨天上午新北地檢署透過警方傳喚該教授，帶到地檢署訊問，庭訊近三個半小時諭知交保。

據了解，男助理教授質疑，當天研究室同一樓層還有其他老師在個人研究室內，走廊監視器也拍到多人路過，若女大生遭性侵，為何其他老師、路人均未聽聞抵抗聲或其他異樣，也未接獲女大生求救？

妨害性自主 性侵 新北 監視器

延伸閱讀

女大生控遭5男實習醫圍觀掀議 醫揭「小陰唇手術」常見三考量

被控性侵女大生 北部某國立大學助理教授5萬交保三喊：相信司法還清白

疑性侵女大生 北部大學助理教授辯「別想誣賴在我身上」5萬交保

遭女大生指控性侵！國立大學助理教授否認 檢傳喚訊問

相關新聞

國小校長偷拍少女如廁 收押撤職

高雄市某國小校長被控偷拍未成年少女，檢警日前搜索校長家中、學校辦公室，查扣偷拍影像，依違反兒少性剝削條例聲押，法院裁准。...

性侵女大生？助理教授交保喊冤

北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控，疑藉女方準備考研究所需要俗稱「小論文」的課業資料，向男方請教時，乘機在研究室...

遭女兒控性侵 男警也曾性騷女警

台北市捷運警察隊一名員警日前遭女兒報案酒後試圖對其性侵，目前遭停職調查，議員林延鳳指出，該員警2015年還被投訴性騷擾女...

沒錢還找美容師按摩、脫光衣服要求「處理」 男涉犯2罪

李姓男身上沒錢還進入按摩店，美容師為他按摩肩頸10分鐘後，李男進入廁所脫光衣服，要求美容師為他「處理」。美容師拒絕，並索...

男病患傳自慰片到婦幼診所LINE群組 當庭朗讀道歉函判緩起訴繳1萬元

方姓男子去年到台北內湖禾馨婦幼診所看診，加入官方LINE群組，涉嫌2度傳送自慰猥褻影片，診所護理師、其他醫院人員皆看到猥...

捷警幹部疑性侵女兒…議員再揪8大疑點 北市警：重啟調查

台北市警局捷運警察隊某小隊長，日前遭女兒指控，涉嫌在酒後毛手毛腳並試圖性侵，民進黨台北市議員林延鳳今天在議會質詢，舉出此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。