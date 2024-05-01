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性侵女大生？助理教授交保喊冤
北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控，疑藉女方準備考研究所需要俗稱「小論文」的課業資料，向男方請教時，乘機在研究室內性侵得逞；該教授事後在個人臉書駁斥「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」。新北地檢署昨傳喚該教授，訊後依涉嫌妨害性自主罪嫌命五萬元交保。
據了解，該助理教授未否認當天與女大生有親密接觸，但認為雙方合意，表示當天女方對他頻頻示好。他離開地檢署時，再三強調「相信司法會還我清白」。
日前一名自稱女大生好友者，在知名社群網站Dcard上爆料，表示女大生為了準備小論文，向該名涉案教授尋求指導，事後卻遭男方時常在半夜以訊息騷擾，礙於還有一門必修課在該教授手上，女大生選擇隱忍。
上月某日，女大生突接獲該助理教授來電，要求女方二小時內趕到學校研究室，待女方到場討論課業完畢後，男方開始上下其手，最後在研究室內性侵得逞，還要求女大生刪除雙方對話紀錄。
女方事後在友人鼓勵下，本月廿日提告。
事件在網路發酵，助理教授面對警方通知未到案，卻在個人臉書表示，「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」，昨天上午新北地檢署透過警方傳喚該教授，帶到地檢署訊問，庭訊近三個半小時諭知交保。
據了解，男助理教授質疑，當天研究室同一樓層還有其他老師在個人研究室內，走廊監視器也拍到多人路過，若女大生遭性侵，為何其他老師、路人均未聽聞抵抗聲或其他異樣，也未接獲女大生求救？
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