遭女大生指控性侵！國立大學助理教授否認 檢傳喚訊問

北部某國立大學助理教授遭一名女大生指控，疑似藉由女方準備考研究所需要，俗稱「小論文」的課業資料向男方請教時，趁機在研究室內性侵得逞。女大生事後報警提告，該教授昨天則在個人臉書上發文駁斥「沒有做的事情，別想誣賴在我身上」，新北地檢署今天直接傳喚該教授，目前正由開庭訊問中。

日前一名自稱是女大生好友者在知名社群網站Dcard上爆料，表示女大生為了準備想小論文，向該名涉案教授尋求指導，不料事後卻遭男方時常在半夜以訊息騷擾，又礙於還有一門必修課在該教授手上，女大生只能選擇隱忍。

這個月某日，女大生突然接獲該教授來電，要求女方2小時內趕到學校研究室，待女方到場討論課業完畢後，男方開始上下其手，最後在研究室內性侵得逞，還要求女大生刪除雙方對話紀錄。女方事後在友人鼓勵下，本月20日決定提告。