陽光行動／兒少性影像案重懲少 逾3成以「情堪憫恕」減刑

警方統計近五年兒少性影像遭偷拍案上升，但過去三年檢方對兒少性剝削案件超過兩成是緩起訴或不起訴。圖為示意圖。本報資料照片 藝人黃子佼上網購買未成年性影像獲緩起訴引發外界的批評，據警方統計，近五年兒少性影像遭偷拍、流傳甚至販售獲利案件上升，但過去三年檢方對這類案件超過兩成是緩起訴或不起訴，法院審理這類案件，三成以上以「情堪憫恕」為由減刑；許多被害者因為家人怕傷名譽，即使知情也不敢報案，相對販售非法偷拍影像者如創意私房估計獲利上億元，但檢警追緝挑戰大。

不少被害人不敢報案 黑數高

刑事局統計近五年有關兒童及少年性影像案，拍攝、製造等案有二一七六件，散布、播送等則有八五四件，呈上升趨勢，研判與智慧型手機普及、交友觀念改變有關，但不少被害人不敢報案，黑數高，實際發生數更高。

警方受理件數遠低於衛福部性影像處理中心接受的申訴案件數。警方觀察，不少被害人怕家人知情、激怒犯嫌，或在訴訟過程可能拋頭露面傷害名譽，不敢報案，只想移除網路上影像。

雖案件量增加，國會也修法加重處罰，但許多案件到了地檢署、法院，受重懲仍是少數，類似黃子佼購買持有未成年性影像者，去年修法後檢方偵結卅八件，只有六件起訴，不起訴處分高達廿三件。

被告以付錢和解 盼爭取緩刑

藝人炎亞綸遭控偷拍未成年私密影像，雖被以違反兒少性剝削防制條例起訴，但他上月與被害人達成和解，希望爭取緩刑，讓全案落幕，回歸正常。

曾甄選上台灣大學研究所的林和駿，二○一四年起透過通訊軟體、交友網站以交往或交換欣賞，誘騙八十一名少女自拍裸照傳送，還寄給同好，並恐嚇部分被害人。雖然這類行為可處三年以上、十年以下徒刑，但因和解等理由，法院針對八十一件犯行，各判刑一年二月、一年四月，累計超過百年刑期，最後宣告執行刑期是六年。

有檢察官指出，類似付錢和解情況，是許多案件獲輕判或緩起訴的原因之一，另外，不少法官、檢察官對於兒少性影像透過科技散布的威力、對被害人長期傷害，欠缺足夠認知，也是一大原因。

拍攝兒少性影像 多案獲減刑 製表／司法社會中心

「Ｎ號房」檢方：不雅片會員是共犯

曾偵辦「台版Ｎ號房」案的台中地檢署檢察官陳祥薇指出，在論壇內購買不雅片的會員深陷網路世界，絲毫不知行為已嚴重觸法，又不認識受害少女，對於自身造成被害人的傷害缺乏意識，但其實都是加害共犯。

法界人士指出，許多司法官對單純持有者因無被害人提告，或拍攝者與被害人和解，往往會以緩起訴處分或減刑輕判。

檢警當時追查，全台至少還有數百人自該論壇取得未成年少女不雅影片，且多以白領階層、工程師為大宗，許多人到案後的說詞都不認為花錢買這些影片有違法之處。至於販售未成年少年影片的創意私房，利用會員供應影像及匯款給供應者，拆半分潤，宛如「盤商向菜農收貨販賣」，推估過去幾年獲利已上億元。

警方指出，追緝幕後負責人不容易，相較緝毒、槍砲、掃黑等，專精查緝網路性犯罪的警察少，網站ＩＰ又常在境外，跨境追查更有難度，但被害人身心遭重創，司法若再輕縱，如同對被害人的第二度傷害。