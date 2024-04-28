陽光行動／司法輕縱加害者 受害者再被傷害

國內接連查出兒少性影像被流傳案，受害人身心受創，往往惶惶度日。示意圖。圖／ingimage 國內接連查出兒少性影像被流傳案，受害人身心受創，往往惶惶度日，部立桃園療養院副院長李俊宏指出，此類受害人常出現焦慮、憂鬱情緒反應，也對社會不信任。開業諮商心理師林萃芬表示，多數受害者把傷藏得很深，司法單位對於加害者的輕縱，對受害者而言更是一種傷害。

「有些受害人廿年前遭竊錄的不雅影片，到現在都仍可能在網路傳播」，李俊宏指出，現今這類受害人心理衝擊比起過往性侵害事件更加劇，以前僅是少數人看到，就會造成受害人沉重壓力；如今相關影像可透過各種社群媒體被流傳、甚至犯罪集團透過廣告放送，或因某些情色論壇將個資外洩，當事人生活也遭遇侵犯。

「換個國家，搞不好都有人認得出來！」李指出，比起過往，性影像竊錄後無遠弗屆滲透率更強，不僅是隱私權受侵害，對當事人造成的心理衝擊，更非一般人能想像。

李指出，大部分性影像竊錄的被害人，心理上常出現焦慮症、憂鬱症的徵狀，時而煩躁，時而自殘自傷，對人、對社會的不信任，進而影響當事人對未來人生的規畫。不只平常怕被人品頭論足，難有放鬆身心時刻，久而久之，不僅對自己的生存價值降低，也對他人不信任，不容易建立人際信賴關係。

林萃芬則表示，多數受害者會先經歷急性壓力症候群，感覺不潔、反覆做噩夢、自責或討厭自己等反應，若沒有任何支持系統協助，很容易進入長期創傷，也就是創傷後壓力症候群（ＰＴＳＤ）。

林萃芬指出，多數受害者埋藏在心裡的痛苦，如果長期不願說出口或是面對，有些人會開始恐懼親密關係，甚至人格扭曲。她認為，社會對受害者普遍不友善，大多民眾害怕討論或是接觸這類創傷，也不知道該怎麼處理，司法單位對於加害者的輕縱，對受害者而言更是一種傷害。

林萃芬說，要幫助受害者遠離噩夢，得創造讓他們可以安心講出創傷的環境，一步步幫助創傷癒合，這需要整體社會集體努力。