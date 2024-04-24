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開刀房傳偷拍性騷 爆料者10萬交保

聯合報／ 記者黃子騰劉懿萱李成蔭李青縈沈能元／連線報導

位於新北市新店區的台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞。聯合報系資料照
位於新北市新店區的台北慈濟醫院疑似爆出護理人員偷拍病患醜聞。聯合報系資料照
台北慈濟醫院黃姓護理師昨在PTT爆料，有開刀房護理師拍病患胸部、下體照還出手搓揉，院方立即發聲明澄清「該文提及相關醫療處置均非事實」，並委請律師提告。新店警方將黃男帶回警局，詢後依無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私案罪嫌函送法辦，持續追查拍攝者身分，台北地檢署訊後晚間命黃男以10萬交保。

在台北慈濟醫院開刀房任職的的黃姓護理師，昨在PTT上以暱稱「阿肥」貼文爆料「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」，還表示「任職半年多以來，看過太多令人作嘔的事情。除在麻醉期間，護理師大量圍觀病人的生殖器或隆出來的奶以外，以照片拍攝、瘋狂搓揉這些完全沒有醫德的事，全都發生在沒人知道的手術室裡。」

「阿肥」表示：「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？除了大家手機都有你的私密照外，連小女孩小男孩的裸體也沒被放過。」在離開前他必須說出這些令人作嘔的事實。

新店警方表示，院方昨發現院內護理師黃男將開刀房病人隱私照片散布於網路上，立即委請律師前往派出所製作筆錄並提告。警方偵詢時，黃男否認拍攝病患隱私照片，但在PTT公開病患照片行為已違法，警方詢後將他依無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私案妨害秘密罪嫌函送法辦，將再追查釐清拍攝者身分。

對此，衛福部長薛瑞元昨說，仍不清楚實際狀況，但開刀房內不只一個人，而是整個團隊都在，此事聽起來有點奇怪；因事涉病人隱私，這才是最需要擔心的。次長王必勝指出，新北市衛生局已著手調查此事，不過，一般在手術前後均會攝影患者局部病灶，藉以比對，也不排除這可能。

北慈昨發出聲明，PO文提及相關醫療處置均非事實，院內手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，已啟動內部調查並報案，另已立即停止爆料員工查閱權限。新北衛生局說，昨下午派員赴台北慈濟醫院了解，先稽查院內規範，未發現違規。

PTT 慈濟 猥褻 王必勝 薛瑞元 護理師 隱私

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