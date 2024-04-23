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國小師爆長期性騷 教局擱置退休
立委范雲、新北市議員顏蔚慈昨天陪陳情人開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂教師長年性騷擾學生，在鋼琴家教時對學生摸胸、摸大腿，還有學生投訴看到呂姓教師看A片。因此案已過法律追訴期，范雲呼籲修法將追訴期從成年起算，以回應類似事件被害人的呼救。
陳情人劉小姐表示，約9歲時在呂姓老師家上鋼琴課，該師上課時藉著打拍子名義，撫摸她大腿，還把手伸進衣服摸胸，在她彈錯時詢問：「妳要打頭、還是要被我摸？」此事造成她身心傷害。
事發迄今27年，劉小姐發現該師還在國小任教，在臉書揭露遭遇，引發關注。顏蔚慈指出，呂姓教師曾任教於新北市3所學校，有學生、家長投訴指教師會要求穿短褲、短裙女學生坐第一排，心態可議。有女學生看到呂姓教師看A片，甚至親女學生、摟腰、要求坐大腿。
新北教育局指出，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，調查預計2個月會有結果。
呂師去年提申請，預計今年8月將退休，疑似性騷擾事件爆出後，教育局說，在案情未釐清前，將擱置該師退休申請。
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