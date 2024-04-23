國小師爆長期性騷 教局擱置退休

立委范雲（左起）、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈昨在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，陳情人劉小姐控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻未成年國小學生，造成受害者身心嚴重受創。該師事發至今仍任教三重某國小，狼師竟藏身新北校園20餘年。記者蘇健忠／攝影 立委范雲、新北市議員顏蔚慈昨天陪陳情人開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂教師長年性騷擾學生，在鋼琴家教時對學生摸胸、摸大腿，還有學生投訴看到呂姓教師看A片。因此案已過法律追訴期，范雲呼籲修法將追訴期從成年起算，以回應類似事件被害人的呼救。

陳情人劉小姐表示，約9歲時在呂姓老師家上鋼琴課，該師上課時藉著打拍子名義，撫摸她大腿，還把手伸進衣服摸胸，在她彈錯時詢問：「妳要打頭、還是要被我摸？」此事造成她身心傷害。

事發迄今27年，劉小姐發現該師還在國小任教，在臉書揭露遭遇，引發關注。顏蔚慈指出，呂姓教師曾任教於新北市3所學校，有學生、家長投訴指教師會要求穿短褲、短裙女學生坐第一排，心態可議。有女學生看到呂姓教師看A片，甚至親女學生、摟腰、要求坐大腿。

新北教育局指出，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，調查預計2個月會有結果。

呂師去年提申請，預計今年8月將退休，疑似性騷擾事件爆出後，教育局說，在案情未釐清前，將擱置該師退休申請。