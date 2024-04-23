聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小師爆長期性騷 教局擱置退休

聯合報／ 記者劉懿萱李芯／連線報導

立委范雲（左起）、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈昨在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，陳情人劉小姐控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻未成年國小學生，造成受害者身心嚴重受創。該師事發至今仍任教三重某國小，狼師竟藏身新北校園20餘年。記者蘇健忠／攝影
立委范雲（左起）、陳情人劉小姐、新北市議員顏蔚慈昨在立法院舉行「離譜狼師藏校園20餘年，對兒少猥褻應嚴懲不貸」記者會，陳情人劉小姐控訴新北市三重一名呂姓音樂老師多年前假借教鋼琴藉機猥褻未成年國小學生，造成受害者身心嚴重受創。該師事發至今仍任教三重某國小，狼師竟藏身新北校園20餘年。記者蘇健忠／攝影
立委范雲、新北市議員顏蔚慈昨天陪陳情人開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂教師長年性騷擾學生，在鋼琴家教時對學生摸胸、摸大腿，還有學生投訴看到呂姓教師看A片。因此案已過法律追訴期，范雲呼籲修法將追訴期從成年起算，以回應類似事件被害人的呼救。

陳情人劉小姐表示，約9歲時在呂姓老師家上鋼琴課，該師上課時藉著打拍子名義，撫摸她大腿，還把手伸進衣服摸胸，在她彈錯時詢問：「妳要打頭、還是要被我摸？」此事造成她身心傷害。

事發迄今27年，劉小姐發現該師還在國小任教，在臉書揭露遭遇，引發關注。顏蔚慈指出，呂姓教師曾任教於新北市3所學校，有學生、家長投訴指教師會要求穿短褲、短裙女學生坐第一排，心態可議。有女學生看到呂姓教師看A片，甚至親女學生、摟腰、要求坐大腿。

新北教育局指出，已督導學校主動尋找該師曾個別指導的學生，若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，調查預計2個月會有結果。

呂師去年提申請，預計今年8月將退休，疑似性騷擾事件爆出後，教育局說，在案情未釐清前，將擱置該師退休申請。

性騷擾 教師 范雲

延伸閱讀

日本中籍教授范雲濤疑上海被拘 致力中日交流

影／批藍白聯手沒收委員會 柯建銘指國會由習近平控制

影／離譜狼師藏校園20餘年 被害人現身控訴

新北音樂師摸胸、摟腰性騷國小生8月退休 立委議員籲擴大調查

相關新聞

國小師爆長期性騷 教局擱置退休

立委范雲、新北市議員顏蔚慈昨天陪陳情人開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂教師長年性騷擾學生，在鋼琴家教時對學生摸胸、摸大腿...

助理教授性侵女學生要她「放鬆好好享受」 還交往多人判8年定讞

南部某大學助理教授請女學生擔任下學年度大學一年級的微積分助教、參與大數據團體競賽，2019年6月期末考結束，他告白。助理...

新北音樂師摸胸、摟腰性騷國小生8月退休 立委議員籲擴大調查

新北市議員顏蔚慈、立委范雲今日召開記者會，揭露新北市一名呂姓音樂教師長年性騷擾學生，受害者劉小姐出面控訴，在呂姓教師家中...

性影像遭外傳怎麼辦？ 一圖看下架、封網流程

性影像處理中心去年成立，至今收案量達近3000件，成案率約26%，成案後順利移除的成功率雖高達86%，但性影像處理中心最常做的工作卻是「再下架」。專家指出，依現行法律，難以根除這類的數位犯罪。

弟缺錢買制服 台中少女被騙下海

台中一名少女家境貧寒，因弟弟升高中沒錢買制服，她上網找傳播工作認識謝姓男子，卻被對方拍攝僅穿內衣褲的不雅照「建檔」媒介性...

非法性影像／裸聊陷阱 男比女戒心低

衛福部性影像處理中心負責影片下架影片成員約十人，每天工作內容是接受民眾申訴，聯繫平台及地方社政機構，處理下架事宜，比起社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。