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稱施「內觀法」要女患者脫褲閉眼...台中中醫院長硬上得逞 法院判決出爐
台中南屯某中醫診所黃姓院長替女患者針灸時，假借要施以「內觀法」治療，直接在診間床上拉起門簾，要她脫內褲抬腿、閉眼，突然硬上得逞，黃犯後否認，其辯護人還說是「計畫性治療，非計畫性性侵」；法院不採信，痛批黃罔顧患者信任，惡性非輕，依強制性交罪判他3年4月，可上訴。
檢警調查，黃男在某中醫診所擔任院長兼醫師，2023年2月28日有女病患車禍後去就醫，黃以要對她腰椎以下至臀部針灸，要求女子脫下外褲，黃男竟又趁護理師離開時，拉上病床簾並藉口要施以中醫的「內觀法」治療、針灸。
黃男以女子處於無助、不敢反抗，違反對方意願以生殖器性侵對方得逞，後來因女子身心受創報警才曝光。
台中地院審理時，黃男矢口否認強制性交，辯稱他承認有用生殖器性交，但女子沒有反抗或爭執，也沒有對女子施以強制力違反她意願。黃的辯護人說，黃男多年來沒醫好女子，心理產生責任感，且因自己母親離世產生移情作用，才犯下本案。
黃的辯護人還說，黃男是計畫性治療，非計畫性性侵，錯就錯在最後一個步驟是刑法上的性交，認為黃非強制性交，而是刑法第228條因醫療關係利用機會為性交，黃對此認罪，請求從輕緩刑。
法院查，女子遇害後驗傷，下體採到黃男DNA；女子證稱，黃要她拉下內褲一半，躺在床上抬高腳，這個動作已讓她下體露出，黃再要她閉眼、確認看到什麼顏色或夢到什麼，後突然拉她腳撞進黃身體，事前根本沒詢問。
法院認為，黃假借內觀法名義，要女子閉眼對她性交，根本沒取得女子「有效同意」，就算未施加物理強暴、脅迫，也構成「其他違反意願」方法，構成強制性交罪。
法院痛斥，黃男身為中醫師，罔顧女子意願害她身心受創，無情堪憫恕不予減刑，審酌黃逾越醫病關係，破壞女子信賴，惡行非輕，犯後也否認，依強制性交罪判黃3年4月。
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