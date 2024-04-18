快訊

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

南韓首爾車站列車追撞！287名乘客感受「劇烈搖晃」嚇壞、4人受輕傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「遊艇界李宗瑞」撿屍性侵、咖啡店下藥 二審認惡性重大加重判15年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等法院今改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑。

張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於在大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。

但張不知悔改，同年12月又被控下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名子下藥未遂，犯依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案一審定應執行刑9年。

台北地檢署命令自2018年6月起至2025年6月止，張應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在2022年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。

台北市警士林分局專案小組埋伏、跟監數月，去年9月初發現張出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕。張準備拔腰間的槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出克拉克手槍1把、子彈11顆，並在藏匿處所發現他在於窗邊架設脫逃繩索，屋內還有改造掌心雷手槍、子彈和各類刀械。

張志傑2017年12月9日早上在台北市忠孝東路見一名女子酒醉，便將女子帶到一家旅館性交，還拍下對方的影像。2018年1月27日晚上8點半，張在咖啡店內挑選另一名女子旁的座位坐下，卻趁對方上廁所時將FM2摻入她的飲料中，被害人喝了飲料覺得不適，隨即前往隔壁、媽媽開的美髮店內自保。

被害人的母親看到張在門外徘徊，覺得有異，被害人隔天前往榮總就診，結果尿液篩檢出FM2代謝物，報警處理。警方根據監視器畫面追出張的身分，2018年3月15日到張家搜索，扣到被害人的照片、影片與FM2白色圓形錠劑5顆。

張否認犯罪，先是指喝茫的女子自行赤裸，他「鬧著」將生殖器擺在她嘴唇邊，女子也知道他在拍照，並未要求刪除；他也不承認在咖啡店下藥。

高院刑事庭審理後，認為張志傑惡性重大，改依以藥劑犯強制性交以及一條未遂罪加重判他15年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院今改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑。本報資料照片／記者王宏舜攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，一審被依乘機性交等罪判刑9年，台灣高等法院今改依以藥劑犯強制性交等罪判15年徒刑。本報資料照片／記者王宏舜攝影

性侵 遊艇

延伸閱讀

性侵同居人9歲女稱「以後給別人用不如先用」 惡狼判18年定讞

中校變「遊艇大亨」屢下藥性侵還逃亡 閃鏡頭辯：你認錯人了

性侵飯店員工遭捕 日本男星竟開直播「笑著」被罵翻！

社福機構運營人泯滅良心！性侵「重度智力障礙少女」還將過程偷拍保存

相關新聞

「遊艇界李宗瑞」撿屍性侵、咖啡店下藥 二審認惡性重大加重判15年

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等...

已婚男吃15歲少女還先叫她「填表格」 再介紹朋友援助

陳姓男子透過IG結識15歲的少女，以每次4000至1萬5000元不等價格和少女性交，甚至還幫她介紹生意。陳另再誘惑少女拍...

男大生稱小女友小母狗 「不拍私密影音就分手」判1年10月

彰化縣22歲男大生透過網路結識未滿18歲的小女友，經常要求小女友拍裸露身體和私處的照片及影片給他看，若不從，就威脅要分手...

潛入台積電女廁偷窺 他辯稱「想變性、了解私密處」被判6月

盧姓男子去年6月9日進入台積電18廠2樓大廳女廁埋伏，並持手機自牆板下方縫隙伸出，利用螢幕鏡面反射，接連窺視兩女如廁，當...

偷吃老闆夫簽切結書求饒 她毀約3度上摩鐵…判賠元配400萬

詹姓女子與丈夫結婚已30年，未料任職其事務所陳姓女子與丈夫有染，3年多前經調解，陳女簽切結書，若再與其丈夫有不正常往來，...

暑期營隊成惡夢少年慘遭性侵 狼師判3年8月家屬不服

新竹縣某人文生態工作室陳姓負責人，去年8月14日至16日間在橫山鄉辦理暑期營隊活動時，竟趁夜間露營時，2天4度對14歲少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。