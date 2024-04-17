暑期營隊成惡夢少年慘遭性侵 狼師判3年8月家屬不服

新竹縣某人文生態工作室陳姓負責人，去年8月14日至16日間在橫山鄉辦理暑期營隊活動時，竟趁夜間露營時，2天4度對14歲少年阿偉（化名）口交得逞，新竹地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年3月，應執行3年8月。不過白玫瑰社會關懷協會指控，帳篷內有7個小孩、4人受害，只有1件被起訴，判決結果讓家屬無法接受，希望大眾幫忙關注。

判決書指出，陳姓男子去年8月14日在橫山鄉辦理暑期營隊活動時，竟趁夜間露營時，見阿偉熟睡，在帳篷內褪去阿偉外褲及內褲，對阿偉口交得逞。阿偉途中雖然被驚醒但不敢出聲，只好佯裝假睡翻身躲避，但陳男仍繼續對阿偉口交得逞。

隔天15日晚間陳男故技重施，見阿偉熟睡，又在帳篷內褪去阿偉外褲及內褲，再度口交得逞，阿偉雖驚醒但不敢出聲，只好再度佯裝假睡翻身躲避，陳男見阿偉沒動靜，再度口交得逞。

陳男訊後坦承犯行，法官調查3名證人包括未成年證人證詞，均與陳男自白相符，認陳男犯罪事實明確。

法官認為，陳男竟為滿足一己私慾，竟利用阿偉熟睡不知抗拒之際乘機性交，顯不尊重他人之性自主決定權及身體控制權，造成阿偉身心不可抹滅傷痛，影響阿偉人格發展及健全心理，殊值譴責。

法官審酌陳男坦承犯行、尚知悔悟，考量陳男有意願與阿偉和解，但因雙方所認賠償金額無法達成共識而迄未賠償，審酌陳男大學畢業及犯罪動機、目的、手段，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑3年3月，應執行3年8月。

白玫瑰社會關懷協會在前天貼文控訴，受害家屬來信希望大家幫忙關注，內容提到，去年暑假，他們送孩子參加夏令營，沒想到，孩子第一晚就被侵犯了3次，第二晚同樣被侵犯3次以上，但因為沒辦法提供正確時間，只能被認定一天一次，老師僅被判3年8個月，家屬目前上訴中。