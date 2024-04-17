南部「學霸級」教授撥她瀏海、熊抱摸下體 女研究生崩潰提告

南部某大學「學霸級」特聘教授遭研究生指控性侵，女學生指控教授多次趁兩人討論時，多次伸手觸碰還趁機熊抱，連女方辦理離校手續時，都還藉機撫摸女學生下體，今女方委任律師對教授提告，盼司法還她公道；校方表示，全案已進入性平委員會調查中。

該教授曾任系主任，也曾擔任過校內行政主管，女學生考上該間大學研究所後，由該名教授負責指導論文及研究題目。

女方指控，去年6、7月間她為了論文與教授一對一討論，對方卻趁機將手強壓在她手背上長達數秒，她當場嚇得抽開，之後每次與教授討論研究題目，教授都會趁機撥她瀏海或觸碰她手臂，她曾將過程告訴其他同學，沒想到她並非唯一遭到教授騷擾的女學生。

去年11月間，女方跟教授請假照顧病母，教授卻示意要「抱抱」，女方拒絕後，教授卻仍以「面對面」方式環抱女學生，長達數秒女方才成功掙脫。

原以為碩士論文完成後就能離校，沒料最後一次與教授碰面時，教授卻在研究室內趁機撫摸女方膝蓋，她簽完名要離開，教授竟還面對面環抱，甚至將手伸入雙腿撫摸女學生下體。

女方回憶，當時她嚇到跑回實驗室，在裡面蹲坐哭了半小時，將整段遭教授騷擾的過程告訴學弟妹，並馬上告訴父母，事隔3個多月，她想到過程仍會流淚，並尋求身心科治療，也向學校性平會申訴。

今女方鼓起勇氣，委請律師對教授提告，且許多聽聞過程的學弟妹，也願意出庭作證，盼司法機關給予教授嚴懲。