唱完歌載走…國中少女後座被性侵2次 惡狼判關4年2月

桃園市一名李姓男子去年在撞球館包廂唱歌飲酒，認識一名國中少女，聚會結束後他開車載少女回家，卻往一處空地並在車上強行和少女發生性行為2次。桃園地院審理，李男明知少女未滿18歲，卻為滿足性慾戕害少女身心，犯後一再卸詞狡辯，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月。

判決書指出，李男去年2月18日下午和友人在桃園市大園區一間撞球館旁的包廂唱歌飲酒，認識了就讀國中的少女小敏（化名），到了晚間8點22分許，李開車載小敏及林姓學姐離開，並先將林送達指定地點，然而李明知小敏未滿18歲，卻為逞一己性慾，同天晚間9點多，將小敏載往桃園市大溪區永昌路1段附近的空地，在車上後座不顧小敏反抗，強行將她的外褲及內褲褪去。

對此李男脫下自己的褲子準備硬上，小敏不斷掙扎、將褲子拉回，李又將她的衣物脫下，見小敏以手擋住私密處又拉開她的雙手強行發生性行為，先射精至保險套內後，又二度發生性行為滿足性慾，連續對小敏強制性交2次得逞。

事後小敏回到家哭著打給閨密，痛訴李男惡行，同時向警方報案，小敏出具醫院驗傷診斷書、對話紀錄等，警方同時調出監視器錄影畫面、行車軌跡，將李男移送桃園地檢署檢察官，依妨害性自主案件偵查起訴。

對此李男開庭時坦承和小敏發生2次性行為，且知道小敏是國中生，但矢口否認強制性交，他辯稱和小敏在撞球館旁包廂內廁所，2人有親吻、愛撫身體的行為，且發生性行為當下，小敏也未明確表示拒絕或以手推開，因此主觀上誤以為小敏願意發生性行為，主張實無強制性交的犯意。

但小敏指出，當時在包廂上完廁所開門後就看到李男，本來要出去他卻跟著進來，將她貼在牆壁上靠很近，隨後2人接吻，李男撫摸她的身體，當下沒有感到不適。但聚會結束後酒醉被李載往空地，李數次脫她的褲子，她往上拉又被更用力脫下，過程中想要坐起來、以手擋住下體，並用腳亂踢都被李無視，最後慘遭「強上」。