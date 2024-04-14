17歲少年涉性侵同校女學生 地院判父要負起連帶賠償責任

17歲陳姓少年和同校女學生，相約到陳親友家的美髮店剪髮，他們到美髮店後因排隊等的客人很多， 陳帶女生到他房間聊天等待時，對女方伸狼爪性侵。女方事後不甘被侮辱提告，台南地院判陳與陳父要連帶賠償女被害人30萬元，另再各賠10萬元給女被害人的父親與母親，案可上訴。

女被害人指控說，她與陳男是同一學校，她與陳，另名友人約到陳的親戚美髮店要剪髮。他們到美髮店店後，陳男親戚說，晚間7點才能剪，陳就約她與另名友人到美髮店4樓的陳的房間聊天，友人提早離開。

女被害人表示，她原本在滑手機，陳憑藉體格優勢，把她強壓在床，侵入她的下體。女被人家長主張，陳犯案時未成年，陳父是法定代理人，應與陳生負連帶賠償責任。

陳生反駁說，他沒有強迫女被害人發生性關係。台南地院民事庭法官認為，刑事部分，少年法庭已裁定指出陳涉犯強制性交罪，應交付保護管束確定。陳雖說與小琪是合意發生性關係，但案發當晚，雙方各自帶人到女方住處附近公園談和解事，隔天凌晨，女方就到成大醫院驗傷。

女被害友人作證稱，案發當天下午女被害友人就傳訊給他說需要他，當天傍晚6點到女被害友人住處，見陳生與小琪兩人都在，陳不願離開。女被害友人跟他說遭到陳生性侵；當晚9點雙方談和解時，他有問陳男是否強迫女方？陳沒有直接回應、但女生說有推開與拒絕。

法官採信女被害人的說法，陳的辯解不足採信。陳行為時是17歲，屬於民法限制行為能力的人，陳父是法定代理人應負連帶賠償責任，判陳生與陳父親連帶賠償30萬慰撫金給小琪，並連帶各賠償10萬元給女被害人的父、母親。