快訊

逐漸落後蘋果、台積電等對手 三星決策高層不願冒險…員工曝內幕

大姑涉詐騙！徐巧芯淚崩喊冤「夫涉案就離婚」 丈夫劉彥澧晚間說話了

周一上班日繼續熱...南高屏注意36度高溫 這天起降雨記得帶傘

17歲少年涉性侵同校女學生 地院判父要負起連帶賠償責任

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

17歲陳姓少年和同校女學生，相約到陳親友家的美髮店剪髮，他們到美髮店後因排隊等的客人很多， 陳帶女生到他房間聊天等待時，對女方伸狼爪性侵。女方事後不甘被侮辱提告，台南地院判陳與陳父要連帶賠償女被害人30萬元，另再各賠10萬元給女被害人的父親與母親，案可上訴。

女被害人指控說，她與陳男是同一學校，她與陳，另名友人約到陳的親戚美髮店要剪髮。他們到美髮店店後，陳男親戚說，晚間7點才能剪，陳就約她與另名友人到美髮店4樓的陳的房間聊天，友人提早離開。

女被害人表示，她原本在滑手機，陳憑藉體格優勢，把她強壓在床，侵入她的下體。女被人家長主張，陳犯案時未成年，陳父是法定代理人，應與陳生負連帶賠償責任。

陳生反駁說，他沒有強迫女被害人發生性關係。台南地院民事庭法官認為，刑事部分，少年法庭已裁定指出陳涉犯強制性交罪，應交付保護管束確定。陳雖說與小琪是合意發生性關係，但案發當晚，雙方各自帶人到女方住處附近公園談和解事，隔天凌晨，女方就到成大醫院驗傷。

女被害友人作證稱，案發當天下午女被害友人就傳訊給他說需要他，當天傍晚6點到女被害友人住處，見陳生與小琪兩人都在，陳不願離開。女被害友人跟他說遭到陳生性侵；當晚9點雙方談和解時，他有問陳男是否強迫女方？陳沒有直接回應、但女生說有推開與拒絕。

法官採信女被害人的說法，陳的辯解不足採信。陳行為時是17歲，屬於民法限制行為能力的人，陳父是法定代理人應負連帶賠償責任，判陳生與陳父親連帶賠償30萬慰撫金給小琪，並連帶各賠償10萬元給女被害人的父、母親。

17歲陳姓少年和同校女學生，相約到陳親友家美髮店剪髮，陳帶女生到他房間聊天等待時，對女方伸狼爪性侵。女方事後不甘被侮辱提告，台南地院判陳與陳父要連帶賠償女被害人30萬元，另再各賠10萬元給女被害人的父親與母親，案可上訴。圖／本報資料照
17歲陳姓少年和同校女學生，相約到陳親友家美髮店剪髮，陳帶女生到他房間聊天等待時，對女方伸狼爪性侵。女方事後不甘被侮辱提告，台南地院判陳與陳父要連帶賠償女被害人30萬元，另再各賠10萬元給女被害人的父親與母親，案可上訴。圖／本報資料照

女生 性侵 親戚

延伸閱讀

遊戲戰友變狼友 5次性侵國小女童被判4年10月

女兒遭媽媽男友下藥性侵 媽竟迴護說「他有性功能障礙」

人渣！孕婦被綁架 遭人狗輪姦一晚還這麼做更慘 淫狼下場大快人心

訪台陸生變北京大學老師了！女學生最愛馬英九「這句話」 網：氣質就能看出哪一岸

相關新聞

17歲少年涉性侵同校女學生 地院判父要負起連帶賠償責任

17歲陳姓少年和同校女學生，相約到陳親友家的美髮店剪髮，他們到美髮店後因排隊等的客人很多， 陳帶女生到他房間聊天等待時，...

控夫不顧她工作累…每晚檢查下體逼歡愛 南投女離婚敗訴

南投縣一名女子與丈夫結婚多年，育有成年女兒，但女子在去年間訴請離婚，指控丈夫無故指控其外遇，甚至不顧她工作累，每晚要求檢...

親吻撫摸10歲童 57歲惡狼再要求拍私處特寫慘了

桃園市陳姓男子去年認識一名年僅10歲女童，雙方相約見面後，陳男涉撫摸並親吻女童，還要求她在家自拍私密處照片，直到女童母親...

遊戲戰友變狼友 5次性侵國小女童被判4年10月

南投縣一名男子透過手遊結識彰化縣一名國小女童，藉遊戲和聊天建立友誼後，要求女童自拍並上傳猥褻影片，這名狼友收到影片不僅自...

高雄男假扮衛生局人員調查女生胸部 被逮稱「這樣會興奮」

高雄洪姓男子為了追求快感，利用手機隨機撥打電話，若對方接起來是女性，洪則假扮高雄市衛生局人員，誆稱調查乳癌詢問女方年紀、...

遭媽媽男友性侵 媽竟證稱他不舉

新北市一名女子前年身體不適，因媽媽說徐姓男友會針灸可幫忙調理體質，叫徐男到家中幫女兒針灸，徐男幫忙針灸後還餵食一顆藥丸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。