女兒遭媽媽男友下藥性侵 媽竟迴護說「他有性功能障礙」
新北市一名女子前年身體不適，因媽媽說徐姓男友會針灸可幫忙調理體質，叫徐男到家中幫女兒針灸，徐幫忙針灸後還餵食一顆藥丸，女子便陷入昏睡狀態，隔天醒來才發現遭徐男性侵怒報警，沒想到媽媽事後竟大力迴護徐男，還說「他有性功能障礙，不舉啦！」徐男也始終否認犯行，新北地院日前依以藥劑犯強制性交罪判刑8年，可上訴。
判決指出，新北市一名女子因身體不適，聽信媽媽說徐姓男友有中醫執照，會針灸可幫忙調理體質，2022年3月中叫徐男到家中替女兒針灸，媽媽還說，「子時針灸效果比較好。」徐男於當天凌晨到女子房間裡幫忙針灸完，交給女子一顆藥丸，稱是可以調理身體之用要女子服用。
女子服藥後沒多久即感到十分想睡，半夢半醒之間感覺有人動手脫掉她的褲子，但因意識模糊完全無法抗拒，隔天一早醒來才發現下體疼痛，懷疑遭人性侵，打電給女性友人哭訴後，由弟弟陪同到醫院驗傷並報警提告。
徐男到案後否認犯行，強調因罹患糖尿病、心臟病影響生殖器勃起功能，也曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，無法行房；受害女子母親在警詢及檢方偵訊和法院出庭時，更是大力迴護徐男， 堅稱徐男不舉不可能性侵女兒、不曾說徐男學過中醫、也沒有幫女兒約徐男來針灸。
徐男辯護律師更以被害女子母親曾說，有看到徐男專用馬克杯放在女兒房間桌上，質疑被害女子內褲上衛生棉、外陰部、陰道深部驗出與徐男型別相符DNA檢體，有可能是遭人採集馬克杯上唾液後塗抹及殖入被害女子內褲及下體。
法官認為徐男辯護律師所稱採集徐男曾使用馬克杯上唾液加工殖入之情節，顯與一般經驗論理法則相違，難以憑採，也對受害女子母親始終迴護徐男所言，並無證據可佐，不足採信，加上徐男迄今仍未與受害女子達成和解，日前依以藥劑犯強制性交罪判刑8年，仍可上訴。
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