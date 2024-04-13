女兒遭媽媽男友下藥性侵 媽竟迴護說「他有性功能障礙」

新北市一名女子前年身體不適，因媽媽說徐姓男友會針灸可幫忙調理體質，叫徐男到家中幫女兒針灸，徐幫忙針灸後還餵食一顆藥丸，女子便陷入昏睡狀態，隔天醒來才發現遭徐男性侵怒報警，沒想到媽媽事後竟大力迴護徐男，還說「他有性功能障礙，不舉啦！」徐男也始終否認犯行，新北地院日前依以藥劑犯強制性交罪判刑8年，可上訴。

判決指出，新北市一名女子因身體不適，聽信媽媽說徐姓男友有中醫執照，會針灸可幫忙調理體質，2022年3月中叫徐男到家中替女兒針灸，媽媽還說，「子時針灸效果比較好。」徐男於當天凌晨到女子房間裡幫忙針灸完，交給女子一顆藥丸，稱是可以調理身體之用要女子服用。

女子服藥後沒多久即感到十分想睡，半夢半醒之間感覺有人動手脫掉她的褲子，但因意識模糊完全無法抗拒，隔天一早醒來才發現下體疼痛，懷疑遭人性侵，打電給女性友人哭訴後，由弟弟陪同到醫院驗傷並報警提告。

徐男到案後否認犯行，強調因罹患糖尿病、心臟病影響生殖器勃起功能，也曾因尿道感染造成生殖器撕裂傷，無法行房；受害女子母親在警詢及檢方偵訊和法院出庭時，更是大力迴護徐男， 堅稱徐男不舉不可能性侵女兒、不曾說徐男學過中醫、也沒有幫女兒約徐男來針灸。

徐男辯護律師更以被害女子母親曾說，有看到徐男專用馬克杯放在女兒房間桌上，質疑被害女子內褲上衛生棉、外陰部、陰道深部驗出與徐男型別相符DNA檢體，有可能是遭人採集馬克杯上唾液後塗抹及殖入被害女子內褲及下體。