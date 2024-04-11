不只黃子佼！炎亞綸、iWIN…「兒少性剝削」燒不完 近一年重大議題一次看

文／蔡瓅萱

藝人黃子佼在去（2023）年的台灣MeToo浪潮中被指控強吻未成年少女、拍攝裸照，之後更有另一名受害者出面提告性侵。近日黃子佼又遭檢方查獲持有大量女性私密影片，其中甚至有7部未成年偷拍性影像；7日又有受害者控訴在未成年時遭到黃子佼性侵。事件引發各界撻伐，也再度帶起大家對兒少性剝削議題的關注，《網路溫度計DailyView》透過網路聲量，帶您看近一年的相關討論趨勢。

兒少性剝削議題引發關注 近一年聲量高峰一次看

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「兒少性剝削議題」近一年的網路聲量有117618筆，其中的3個高峰分別為去年6月的#MeToo浪潮（11810筆）、今（2024）年1月至2月份的iWIN爭議（1695筆），以及近期爆出的黃子佼事件（6243筆）。從中可以看出兒少性剝相關議題在近一年來因為不少重大事件引發群眾關注。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

#2023年6月MeToo浪潮

2023年5月31日一位民進黨前黨工因為Netflix影集《人選之人─造浪者》的劇情，鼓起勇氣在社群發文揭露自己在黨內工作期間遭到性騷擾的經歷，吹響這場台灣MeToo運動的號角。越來越多人出面揭露自己遭受性騷擾甚至性侵害的過往，這股浪潮從政治圈開始逐漸漸擴大到藝文、教育、媒體、演藝圈等領域，成為台灣重要的首場MeToo運動。

這波MeToo浪潮持續至6月、7月，也帶起關於兒少性剝削的討論。在眾多被爆出的MeToo事件中，黃子佼強吻未成年少女、強迫其拍攝裸照，以及炎亞綸被指控拍攝並持有未成年少年私密影片，這兩起案例都涉及兒少性剝削，引起高度關注。

#2024年2月 iWIN爭議

為了防止兒童及少年接觸有害身心發展的網路內容，國家通訊傳播委員會（NCC）於2013年授權「iWIN網路內容防護機構」（簡稱iWIN）成立。民眾可透過iWIN申訴含有色情、暴力、恐怖、血腥、有害物品或其他有害兒少身心的的內容。iWIN雖不具公權力，但可將有違法疑慮的個案交由相關主管機關處理，並且在移交之前，會先通知內容平台，要求其採取防護措施或修正、刪除相關內容。

在今年1月17日，PTT C_Chat的一則日本成人遊戲介紹貼文遭檢舉含有色情內容，因遊戲中的幼態虛擬人物圖片出現和性相關的行為，經判定違反《兒童及少年性剝削條例》，該則貼文因而被刪除。然而ACG愛好者認為這樣的行為干涉了創作自由，對此衛福部於3月21日集邀動漫界（ACG）、網路平臺、民間團體、專家學者及部會代表召開會議討論，並在會後發出4點聲明。然而動漫工會、ACGN 創作權益推動協會、PTT C_Chat版皆發出聲明，表示會議未有具體共識，拒絕為衛福部的新聞稿背書。

#2024年4月 黃子佼持有兒少偷拍性影像

黃子佼於去年6月被爆出涉嫌性侵，不過後續因與被害人和解獲不起訴處分。在今年4月，檢方在黃子佼被扣押的個人硬碟中查獲大量女性裸體、性交的影像，其中有7部為未成年少女的私密影片，遭裁罰緩起訴2年，期間需支付國庫120萬元，並書立悔過書一份。

據檢警調查，黃子佼於2013年加入有「台版N號房」之稱的網路偷拍論壇「創意私房」並且還是該論壇的高級會員，自2017年8月8日開始至2023年為止皆在該論壇中付費購買影片，其中有7部偷拍影片的受害者為未成年女性，因此觸犯《兒童及少年性剝削條例》，遭到法院裁罰。

在「兒少性剝削議題」近一年的網路探索概念中，可以看見「炎亞綸」、「偷拍兒童及少年性影像罪」、「iWIN」、「衛福部」等和先前的爭議相關的討論主題。除此之外，也有許多和黃子佼事件相關的關鍵詞，諸如「創意私房」、「台版N號房」、「高級會員」等等。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

黃子佼的行為引發眾怒，各界紛紛表示譴責。以林予晞為首，越來越多演藝圈人員加入發聲的行列，包含李沐、鄭宜農、隋棠、賈永婕、楊繡惠、小貞（胡盈禎）、郭彥均、焦糖哥哥、Apple（黃暐婷）等人；除此之外，立法委員黃捷、時代力量主席王婉諭、主播張齡予、網紅丹妮婊姐、江老師也都發文表態。



小S（徐熙娣）更於今（8）日發文，呼籲大家一起督促立法院修法，建立起更安全的兒少保護網，希望政府能重視未成年者的性自主權，針對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，遏止犯罪。這份聲明集結多位藝人聯合發出，同時也希望認同者能在底下留言連署，目前已有多位名人留言+1響應。不過也有人希望不要只是將重點放在修法上，而應該更認真審視背後的結構問題。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月09日至2024年04月07日。