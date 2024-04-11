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國科會召集兒少等專家 研議科技阻斷非法性影像散布

中央社／ 台北11日電

藝人黃子佼涉嫌從性犯罪網站持有未成年不雅片引發輿論撻伐，立委盼國科會支持透過科技阻斷非法性影像散布的相關研究，國科會副主委林敏聰今天表示，已積極規畫中，會召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊進行研究。

立法院教育及文化委員會今天邀請國家科學及技術委員會，就「國家科技發展策略與布局」進行專題報告並備質詢，國科會主委吳政忠請假，由副主委林敏聰代理列席。

民進黨立委吳沛憶質詢時關切，數位性暴力、兒少性暴力議題延燒，立法院也在討論「兒童及少年性剝削防制條例」修法，相關議題沒人可置身事外，加上現在網路無遠弗屆，相關影像可能一傳十、十傳百，國科會能否支持透過科技阻斷非法性影像散布的相關研究，比如運用人工智慧（AI）技術，找到某部影片還出現在哪些其他網站上，協助較為全面性執法與下架。

林敏聰表示，「我們已經積極在規畫」，數位化讓這類事件更嚴重、傳播更快速，也造成更大的傷害，國科會會召集數位、兒少等跨領域專家，組成團隊進行研究；他強調，這議題非常重要，並允諾加速進行。

藝人黃子佼涉從性犯罪網站「創意私房」入手多部未成年不雅片，引發輿論撻伐，衛生福利部為打破現行業者不配合才能封網的法令限制，首度引用行政執行法第36條，10日函請數位部協助執行封網域，數位部主管的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），協調各網際網路接取服務提供者，已停止解析網域名稱。

國科會 黃子佼

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