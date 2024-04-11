快訊

「中華民族」說成「中華民國」是否口誤 馬英九今返國笑而不答

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

中壢警讓13歲少女當餌卻被迫口交 工人判重刑怨：她笑著做筆錄

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔，被對方拿裸照威脅完事，她向桃園市警中壢分局求助，配合員警辦案，結果遭張開車載走，被命口交。口交完，張將少女載回一家速食店，警察上前逮人。對於警察讓少女當餌卻遭性侵，引發非議，相關員警都遭處分，桃園地院依兒童及少年性剝削防制條例判張8年刑，台灣高等法院今駁回上訴。

受害少女是透過「JD交友軟體」結識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張以1小時5千元的代價性交易，並自拍上空裸照給對方，但後來她反悔未依約到旅館，裸照卻成張脅迫的工具。

少女報警，為協助警方抓色狼，同年月9日晚上11點多和張約在龍潭一家速食店碰面，員警提醒少女「千萬不可以上車」，但少女才一上車就被張載走，埋伏員警想追已來不及。

張將車子停靠路邊停車格，命令少女幫他口交，少女不敢不從，幫對方吸吮後才被載回原地，警察當場逮人。

張姓工人坦承有引誘少女性交易、叫對方自拍裸照、恐嚇危害名譽，但他說少女雖然有在車上幫他口交，但那是你情我願。張說，少女在警詢時提到這件事還「帶著笑容」，不構成兒少性剝削條例。

桃園地院認定張犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年為有對價之性交未遂罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，而少女才13歲，對性自主及判斷能力都未成熟，張的舉止扭曲少女性觀念和價值觀，也破壞社會風氣，考量他有依約賠償，判他8年徒刑。

張上訴，並主張是少女主動拍攝裸照傳給他，並未引誘，且第二次相約性交易是少女配合員警誘捕，不是被他所迫，一審量刑過重。高院認為張的辯詞不可採，一審認事用法無違誤或不當，今駁回上訴。

而本案在發生後，中壢分局否認拿少女當誘餌，但會檢討被害人脫蹤失控，後來依傷害罪、廢弛職務罪嫌負責該案的小隊長、偵查佐移送偵辦，時任分局長和偵查隊長也各記過乙次。

桃園一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔後遭威脅，她向市警中壢分局求助、配合辦案，卻被張開車載走、逼口交。圖／聯合報系資料照
桃園一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔後遭威脅，她向市警中壢分局求助、配合辦案，卻被張開車載走、逼口交。圖／聯合報系資料照

性交易 未成年 裸照 警察

延伸閱讀

警察也是「創意私房」會員！一手法誘騙3少女拍性影像販售 遭判1年10月

「夜夜秀」爆黃子佼拍少女裸照被消音！吳宗憲證實了

安排偷渡並恐嚇無證少女 兄妹遭重判

黃子佼遭爆性侵17歲少女！張帝12年前酸「跟禽獸一樣」

相關新聞

中壢警讓13歲少女當餌卻被迫口交 工人判重刑也怨：她笑著做筆錄

一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔，被對方拿裸照威脅完事，她向桃園市警中壢分局求助，配合員警辦案，結果遭張開車載走，...

「校園黃子佼」隱身北高雄國小社團 性侵16童拍不雅片

高雄市議員白喬茵昨天上午質詢教育局長謝文斌時，揭發北高雄國小某正式教師20年來性侵雙位數男童，直至去年3月中，狼師惡行才...

收容蹺家國中妹卻趁機猥褻指侵 超商男店員下場曝

邱姓超商店員去年經姓人介紹，認識14歲國中小學妹，2月間小學妹因故蹺家，躲到邱男住處，邱於半夜忍不住對同床共枕小學妹上下...

黃子佼持兒少性影像惹公憤 登BBC首頁熱門新聞話題

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發輿論撻伐。英國廣播公司（BBC）也報導黃子佼事件，這則報導甚至登上BB...

黃子佼只能罰1萬 蔣萬安允加重罰則

藝人黃子佼持有七個未成年者性影像檔遭台北地檢署處分緩起訴，北檢已依職權送請再議。由於違反兒少性剝削防制條例判決有罪或緩起...

修法切開虛擬 衛福部：不預設立場

藝人黃子佼持有兒少性影像事件引發朝野立委關注，一致要求衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，嚴懲兒少性影像持有及散布者。立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。