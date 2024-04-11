「校園黃子佼」隱身北高雄國小社團 性侵16童拍不雅片

高雄市議員白喬茵今天上午質詢教育局長謝文斌時，揭發北高雄國小某正式教師20年來性侵雙位數男童，直至去年3月中，狼師惡行才被揭露；不過，查案過程猶如「校園版黃子佼」，檢警在狼師電腦及手機中，發現更多不雅照及拍攝影片，該師目前仍遭法院延押，檢警雖查出16童受害，但教育局表示恐有黑數，籲請受害人提出檢舉。

據了解，該名狼師經營校園社團備受肯定，謝文斌指出，去年3月中，接獲性平通報後，隨即停止該師的社團教學，因為性侵事件正是發生在社團活動，為隔離受害童與該師接觸；由於該師隱身校園已有20年，恐有受害人年近30歲未通報或告知家長，身體隱私遭受侵犯，教育局表示，不排除仍有受害黑數。

橋頭地檢署檢察官於去年10月初以27罪偵結起訴該狼師，並從他拍攝錄製的大量影片、相片中，確認至少有16名男學生受害，其中不乏未滿14歲或未滿18歲的兒童及少年。

起訴書指出，該師不僅對部分男學童有猥褻、性侵行為，疑利用手機等工具，以違反學童意願方式，將猥褻、性侵犯的過程拍錄下來，並將大量不雅照片、影片，儲存於電腦主機硬碟及手機中。

檢方審酌，該師受有高等教育，且為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童信任，滿足私己性慾，不僅敗壞師德，也違背家長及社會所託教育使命，建請法院從重量刑，以資懲儆。