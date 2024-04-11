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修法切開虛擬 衛福部：不預設立場
藝人黃子佼持有兒少性影像事件引發朝野立委關注，一致要求衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，嚴懲兒少性影像持有及散布者。立委蔡易餘建議，優先確認兒少條例中所稱的兒童及少年屬於真人而非虛擬人物，衛福部表示不預設立場，會與動漫界及兒少團體溝通，凝聚共識。
彰基司法精神醫學防治中心主任王俸鋼表示，據醫學研究，虛擬性影像對於性犯罪的影響較低，衛福部若要管制二次元作品無異是「撈過界」，建議比照電影擬定年齡分級。
另外，國民黨立委陳菁徽、柯志恩、李彥秀、葛如鈞昨舉行記者會，提出性暴力犯罪防制四法盡速檢討翻修、設立性犯罪專責小組並成立性犯罪者資料系統以強化執法效率、運用區塊鏈技術合作查緝讓罪犯無所遁形、性暴力受害者創傷修復心理諮商系統支持、公共建設納入反偷拍設計以杜絕違法偷拍等五大訴求，呼籲政府嚇阻網路性暴力，讓下一代好好長大。
葛如鈞揭露「創意私房」網站金流圖，指該網站到九日還有買賣交易，呼籲檢警與虛擬貨幣交易所合作，加強過濾和阻絕犯罪金流，並合作導入ＡＩ工具協助判定金流與帳號態樣，精準鎖定犯罪者、車手與人頭帳戶。
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