聽新聞
test
0:00 / 0:00

修法切開虛擬 衛福部：不預設立場

聯合報／ 記者林琮恩歐陽良盈／台北報導

藝人黃子佼因違法持有未成年性影像引起社會關注，國民黨立委葛如鈞（左起）、柯志恩、陳菁徽、李彥秀昨舉行記者會要求行政院為保護兒少權益應進行改革。記者潘俊宏／攝影
藝人黃子佼因違法持有未成年性影像引起社會關注，國民黨立委葛如鈞（左起）、柯志恩、陳菁徽、李彥秀昨舉行記者會要求行政院為保護兒少權益應進行改革。記者潘俊宏／攝影
藝人黃子佼持有兒少性影像事件引發朝野立委關注，一致要求衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，嚴懲兒少性影像持有及散布者。立委蔡易餘建議，優先確認兒少條例中所稱的兒童及少年屬於真人而非虛擬人物，衛福部表示不預設立場，會與動漫界及兒少團體溝通，凝聚共識。

彰基司法精神醫學防治中心主任王俸鋼表示，據醫學研究，虛擬性影像對於性犯罪的影響較低，衛福部若要管制二次元作品無異是「撈過界」，建議比照電影擬定年齡分級。

另外，國民黨立委陳菁徽柯志恩李彥秀、葛如鈞昨舉行記者會，提出性暴力犯罪防制四法盡速檢討翻修、設立性犯罪專責小組並成立性犯罪者資料系統以強化執法效率、運用區塊鏈技術合作查緝讓罪犯無所遁形、性暴力受害者創傷修復心理諮商系統支持、公共建設納入反偷拍設計以杜絕違法偷拍等五大訴求，呼籲政府嚇阻網路性暴力，讓下一代好好長大。

葛如鈞揭露「創意私房」網站金流圖，指該網站到九日還有買賣交易，呼籲檢警與虛擬貨幣交易所合作，加強過濾和阻絕犯罪金流，並合作導入ＡＩ工具協助判定金流與帳號態樣，精準鎖定犯罪者、車手與人頭帳戶。

偷拍 區塊鏈技術 心理諮商 李彥秀 柯志恩 蔡易餘 虛擬貨幣 衛福部 醫學 陳菁徽

延伸閱讀

兒少性暴力議題延燒 4藍委提5訴求主張修法

比賽能否用AI協作 教部承諾研擬指引鼓勵適當使用

影／保護兒少嚇阻網路性暴力 藍委要求行政院改革

陳菁徽受外媒專訪談代理孕母法制化 保護女性受剝削

相關新聞

立委轟「自廢武功」 衛福部才封色情網

藝人黃子佼購買兒少性影像的「創意私房」持續經營，外界批評政府為何沒封網？衛福部長薛瑞元昨天表示，封網有一定行政程序，正考...

修法切開虛擬 衛福部：不預設立場

藝人黃子佼持有兒少性影像事件引發朝野立委關注，一致要求衛福部啟動兒少性剝削防制條例修法，嚴懲兒少性影像持有及散布者。立委...

遭爆涉性騷女歌手 綠竹市黨部主委：酒後失態絕無騷擾

有網路媒體今在影音平台放上一段影片，畫面顯示民進黨新竹市黨部主委陳建名出席活動，在台上搭肩、摟著知名女歌手張涵雅，還疑有...

高雄狼師長年性侵男童遭押 橋檢發現至少16人受害

國民黨高市議員白喬茵今天在議會質詢指出，高雄某國小教師長年性侵男學童；案經橋頭地檢去年10月偵結，檢方發現至少有16名被...

黃子佼事件立委喊修法 蔡清祥：全力配合嚴懲個案

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像引起譁然，有立委擬提案修正「兒童及少年性剝削防制條例」。法務部長蔡清祥今天表示全力配合，以...

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

藝人黃子佼遭檢警查獲，持有來自「創意私房」性犯罪網路論壇的未成年性影像，但數日過去卻遲未停止解析網域（俗稱封網），數位部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。