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黃子佼事件立委喊修法 蔡清祥：全力配合嚴懲個案

中央社／ 台北10日電

藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像引起譁然，有立委擬提案修正「兒童及少年性剝削防制條例」。法務部蔡清祥今天表示全力配合，以遏止不法行為、嚴懲個案。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢警搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，處分緩起訴2年，並應於緩起訴確定後向公庫支付120萬元、書立悔過書。檢察官已依職權向台灣高等檢察署送再議，高檢署將審查是否發回續查或駁回再議。

由於黃子佼持有的兒少性影像源於「創意私房」網站，引發朝野立委關注兒少性剝削條例修法。

蔡清祥今天下午於法務部媒體茶敘後受訪表示，兒少性剝削條例的主管機關是衛生福利部，處以刑罰或提高刑責，法務部全力配合，以遏止不法行為、嚴懲個案，共同唾棄這樣的行為。

另方面，衛福部下午發文數位發展部封閉「創意私房」網站，蔡清祥表示，依現行法律，行政處分部分，主管機關衛福部即能下架、封網，若涉及個案，檢察官於偵辦中可向法官聲請封網、下架，持續與衛福部保持聯繫，有效遏止不法行為。

法務部長蔡清祥（中）。記者許正宏／攝影
法務部長蔡清祥（中）。記者許正宏／攝影

法務部 蔡清祥 黃子佼

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