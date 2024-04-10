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黃子佼案「創意私房」有溫泉偷拍片 刑事局調網路資料追查
藝人黃子佼是偷拍網路論壇「創意私房」的高級會員，持有7部未成年性影像；士林地檢署偵辦台北市北投區皇池溫泉御膳館偷拍案，發現創意私房也有影片，指揮刑事局調查。刑事局說，涉及偷拍侵害他人隱私及性私密影像外流，由偵九大隊偵處，將調閱網路及涉案者資料分析比對。
溫泉偷拍案影片透過網路大量轉傳，已有4男6女受害。士檢今表示，為深入查明，主動簽分偵辦，指揮刑事局調查，並與台北地檢署聯繫，綜整創意私房違法事證，速查嚴辦，將不法之徒繩之以法。
綽號「老馬」男子2012年起經營創意私房，向美國申租網域，販售成年男子對未成年女子性交、猥褻等影片，國小老師林清安是最高權限會員，2014至2016年替「老馬」整理出約1百G的國、高中女學生性交、猥褻等影片，加上收取會員付費的分潤，共獲利481萬元。台北地方法院今年3月依個人資料保護法非法利用個人資料罪，將林判刑6年10月。
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