黃子佼案「創意私房」有溫泉偷拍片 刑事局調網路資料追查

近日檢警公開偵查報告，揭露黃子佼持有未成年情色影片，還是非法情色網站「創意私房」的高級會員，一時之間輿論沸騰，有名網友就在網路論壇上發文，講述「創意私房」的可怕之處，在於其會員們無比死忠的追隨。

2024-04-10 14:25