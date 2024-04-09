幼時目睹母外遇現場 養成黃子佼性癖好？專家：坐牢也難改變病態習慣

藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。聯合報資料照片

藝人黃子佼遭查獲持有7個兒少性影像，又爆出K小姐指控未成年時遭黃子佼性侵，引發演藝圈、朝野立委齊聲撻伐，痛批黃是「天理難容」！對此，師大心田諮商心理師樊雪春受訪時分析，黃子佼童年時曾親眼見證母親外遇，首次接觸到「性」的初始經驗相當糟糕，導致他後續出現病態的性癖好，建議他能接受1到3年的心理治療。

演藝界敵愾同仇

黃子佼有台版N號房稱號的「創意私房」高級會員，持有兒少性影像；後續更有一名「K小姐」稱自己在未成年時遭黃子佼性侵，新聞曝光後引發社會譁然，不少演藝圈藝人、網紅都發聲譴責，曾是黃子佼女友的藝人小S（徐熙娣）發文表示，「我們希望一起化焦慮為力量，督促立法院修法，建立對台灣兒少更安全的保護網」。

藝人賈永婕則怒罵黃子佼「天理難容」，更呼籲重新檢討案例，從重量刑；藝人隋棠則指出，兒童色情零容忍是普世價值，她宣布「未來不再以任何形式參與和黃子佼相關的演藝工作」。小S、賈永婕與隋棠等藝人更一同發起連署，呼籲各界督促立委針對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，以遏止犯罪。

立委籲遏止犯罪

不分朝野的立委齊聲痛斥兒少性剝削的行為，時代力量黨主席王婉諭呼籲，政府成立數位性犯罪專責單位，也應研議遏止境外平台的影片散布模式；監察院委員紀惠容9日於臉書發文表示：「樂見影劇界終於覺醒，齊聲抵制同僚性傷害未成年孩子。正向看待影劇界的發聲，更期許影劇界的自清與自律，保護未成年孩子人人有責」。

童年經驗留創傷

諮商專家樊雪春受訪時指出，她曾仔細讀過黃子佼的相關報導，黃子佼提他的母親曾經帶著他，與外遇對象一起到旅館的經驗，可能對黃子佼造成心理的創傷。黃子佼是在直播中分享小時候的經驗說，母親帶著他出軌，更坦言「我印象最深刻的一次傷痛是，他們帶我出去玩，在飯店裡面，他們就在旁邊上床」。

專家籲心理治療

樊雪春分析，從黃子佼的狀況來看，母親外遇時，還帶黃子佼出門，可見兩人關係良好，但同時母親又是在做不忠誠、違反法律的事情，這些複雜經驗也導致他在性方面形成了「病態的習慣」。基本上，他也是這個初始經驗的受創者，需要受幫助復原對性的看法和習慣。

「黃子佼需要接受一到三年的心理諮商治療，才能完全擺脫病態的習慣」，樊雪春認為，黃子佼行為確實對社會上一些人造成巨大的傷害，不宜再復出，應該接受法律的制裁與審判，但僅僅關起來，恐怕無助於黃子佼病態習慣的改變，期許他能為了太太跟女兒，除了接受法律的制裁外，也勇於接受心理諮商治療。

針對黃子佼一連串的事件，龍華科技大學退休教授郭行知則於臉書發文指出，「黃子佼是做錯事，十惡不赦，人神共憤！你們呢？」並引用聖經故事提到：文士與法利賽人將一個行淫被逮的婦人拉到耶穌面前，說根據摩西律法，應該用石塊砸死這個婦人。耶穌跟眾人說：「你們中間誰沒有罪，先向她投石罷！」眾人聽了這句話，一個個走了。

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