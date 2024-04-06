彰化上演「房思琪」翻版 狼師否認犯行被裁定再延押

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彰化縣一名國中數學名師經營家教班，以關心課業、按摩紓壓等理由親近女學生，進而發生性關係，受害女學生估計至少10人，狼師去年7月被關押，到現在都否認犯行，彰化地方法院裁定再度延押兩月。

判決書指出，這名數學老師涉犯妨害性自主罪，經檢察官提起公訴，且知悉刑法加重強制性交罪的最輕本刑為7年有期徒刑，法定刑非輕，其逃匿以規避審判程序進行或日後可能刑罰執行的可能性甚高，而有逃亡的相當可能性。

法官並考量本案仍待續行審理程序，如數學老師逃亡將導致日後審理及將來執行困難，尚無從以具保、責付或限制住居等侵害較小的手段確保日後審判或執行的順利進行，且因被告否認犯行，無法保證被告不會去影響本案告訴人、被害人等人證；法官權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益的維護、被告人身自由私益及防禦權受限制的程度後，認為這名數學老師有羈押原因且有繼續羈押的必要，

據了解，這名數學老師約20年前陸續對女學生伸出魔爪，受害女學生年齡介於13至15歲，畏懼老師權勢不敢聲張，有些女學生聽信甜言蜜語，以為老師夫妻失和，自己是老師此生的最愛，默默被性侵數年，但有兩名女學生回家告訴家長，這名數學老師被學校解聘，2017年被判刑兩年定讞入獄。