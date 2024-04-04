油漆工硬上傳播小姐 強吻胸部留下口水DNA成鐵證

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台中謝姓油漆工找傳播小姐喝酒開趴，不顧對方反對強拉她上床脫衣，還整個人壓在她身上強吻胸部，小姐遇害立即赴醫院驗傷，謝卻否認還反控遭「仙人跳」。法院審酌，小姐胸部上採集到謝的DNA，不採信其辯詞，痛批謝漠視小姐性自主權，依強制猥褻罪判他10月，可上訴。

檢警調查，謝男2023年3月25日邀請傳播小姐到他租屋處和朋友一起喝酒、嬉戲，謝卻趁著和其中1名小姐獨處時，強拉對方上床還壓制扯掉她衣服，並伸鹹豬手撫摸胸部還親吻得逞，小姐遇害嚇到報案並赴醫院驗傷。

台中地院審理時，謝男坦承和小姐喝酒，但矢口否認強制猥褻，辯稱沒有親吻對方胸部，還說是小姐靠過來抱他、親吻他，並拉他手去摸胸部，但後來和小姐因坐檯費爭吵，自己也有給錢，小姐仍帶經紀人過來說他不禮貌，反控對方「就是要仙人跳。」

小姐證稱，謝男將她推上床一直脫他衣服，手和嘴巴都有碰到她胸部，包含乳頭、乳房，自己反抗一直用腳踢，但都被謝抓住手壓在床上，自己真的反抗不了也有受傷。

法院根據驗傷報告，發現小姐胸腹、四肢都有抓痕，並經加強採集她胸部乳頭位置，也發現留存謝男的DNA，另小姐遇害後有因情緒困擾就醫，而謝男事後也曾傳LINE跟小姐說「對不起。」不採信謝男辯詞。

法院審酌，特種行業的陪侍小姐，其服務內容僅是陪同客人聊天、喝酒，並不包含可任意對其性猥褻或性騷，謝漠視小姐性自主權，犯後又否認沒有和解，依強制猥褻罪判他10月徒刑。

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