快訊

保命必看！地震來時怎逃？躲哪最好？揭各種情境「逃生避難原則」別再急開門跑出去

演藝圈第一槍！黃子佼爆買未成年偷拍片 女星開轟「真的別鬧」

傳影響程度恐比921大？台積電坦承產線受地震衝擊 力拚今日滿血復活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

油漆工硬上傳播小姐 強吻胸部留下口水DNA成鐵證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

台中謝姓油漆工找傳播小姐喝酒開趴，不顧對方反對強拉她上床脫衣，還整個人壓在她身上強吻胸部，小姐遇害立即赴醫院驗傷，謝卻否認還反控遭「仙人跳」。法院審酌，小姐胸部上採集到謝的DNA，不採信其辯詞，痛批謝漠視小姐性自主權，依強制猥褻罪判他10月，可上訴。

檢警調查，謝男2023年3月25日邀請傳播小姐到他租屋處和朋友一起喝酒、嬉戲，謝卻趁著和其中1名小姐獨處時，強拉對方上床還壓制扯掉她衣服，並伸鹹豬手撫摸胸部還親吻得逞，小姐遇害嚇到報案並赴醫院驗傷。

台中地院審理時，謝男坦承和小姐喝酒，但矢口否認強制猥褻，辯稱沒有親吻對方胸部，還說是小姐靠過來抱他、親吻他，並拉他手去摸胸部，但後來和小姐因坐檯費爭吵，自己也有給錢，小姐仍帶經紀人過來說他不禮貌，反控對方「就是要仙人跳。」

小姐證稱，謝男將她推上床一直脫他衣服，手和嘴巴都有碰到她胸部，包含乳頭、乳房，自己反抗一直用腳踢，但都被謝抓住手壓在床上，自己真的反抗不了也有受傷。

法院根據驗傷報告，發現小姐胸腹、四肢都有抓痕，並經加強採集她胸部乳頭位置，也發現留存謝男的DNA，另小姐遇害後有因情緒困擾就醫，而謝男事後也曾傳LINE跟小姐說「對不起。」不採信謝男辯詞。

法院審酌，特種行業的陪侍小姐，其服務內容僅是陪同客人聊天、喝酒，並不包含可任意對其性猥褻或性騷，謝漠視小姐性自主權，犯後又否認沒有和解，依強制猥褻罪判他10月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝男硬上傳播小姐，朝她胸部強吻留下口水等DNA成鐵證，法院依強制猥褻罪判他10月。示意圖／ingimage
謝男硬上傳播小姐，朝她胸部強吻留下口水等DNA成鐵證，法院依強制猥褻罪判他10月。示意圖／ingimage

猥褻 鹹豬手

延伸閱讀

是否要驗個DNA！「羅美蘭畢業照撞臉李到晛」相似度99.9%《壞媽媽》母子檔確定沒血緣關係？

女遭下藥迷昏「聞到嘉明的味道」 他辯射在外面獲輕判

叔侄爭產！為驗DNA竟偷開哥哥棺材割耳朵 1年後「這動作」致惡行被揭

酒後強吻鍾沛君判刑1年2月 朱學恒發聲明：法院誅心之論 令人心寒！

相關新聞

台中男大生利誘少年拍裸照...表弟也不放過 和解獲緩刑

台中陳姓男大生從臉書、IG鎖定國高中少年，引誘對方自拍生殖器影像給他，連自己表弟都不放過，後又以自己名義幫1名少年買機車...

油漆工硬上傳播小姐 強吻胸部留下口水DNA成鐵證

台中謝姓油漆工找傳播小姐喝酒開趴，不顧對方反對強拉她上床脫衣，還整個人壓在她身上強吻胸部，小姐遇害立即赴醫院驗傷，謝卻否...

老公偷吃...她和2歲兒還被趕出家門 台中人妻獲判賠30萬

台中蔡姓人夫和楊姓小三外遇，蔡的妻子控訴先生除在臉書、IG上曬恩愛，還發出和楊女十指緊扣、接吻照片，彼此互稱「寶貝老婆」...

男子要女友11歲女兒為他口交 少女怨母戀愛腦沒保護她

彰化縣一名男子多次要女友讀國小的11歲女兒為他口交，有一次還被女友撞見，女友女兒也曾說「叔叔很變態」，但女友卻認為「告來...

誘女網友拍清涼照脅迫見面 他涉性侵還錄私密片遭檢方起訴

基隆市蕭姓男子從交友軟體認識被害女子後，疑計誘她拍攝「清涼照」並傳給他，再威脅上網散布，迫使被害女子到旅館和他見面時，涉...

公車搖晃人很擠他鼠蹊貼她臀部10分鐘 強制猥褻判刑

許姓男子搭公車利用車體晃動，自同車女乘客正後方用鼠蹊部緊貼她的臀部磨蹭10分鐘，依強制猥褻罪起訴，台北地院審理，判許有期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。