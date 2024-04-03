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外遇產女不想養…他改向老婆懺悔 女同事確定賠正宮100萬元
倪姓婦人的丈夫外遇劉姓女同事，兩人還產下一女，倪夫不想負擔扶養責任，向妻子坦承「我幾個月前曾經做過不該做的事」，倪婦不滿配偶權遭侵犯，提告要求劉女賠償100萬元。桃園地方法院判劉女賠償20萬，兩女皆上訴，台灣高等法院認為劉女明知男方有家室還發生性關係，審酌雙方學經歷、資力後，改判劉女賠償100萬精神慰撫金。
倪夫2019年6月起與劉姓女同事交往，期間倪婦曾發覺怪怪的，但丈夫僅說「很煩，被纏住了」。
劉女表示，2020年7月間想要結束不倫戀，卻發現懷孕了，男方還不願意負責，兩人為此爭吵。劉女主張倪婦應該從2019年9月間就知道丈夫出軌，卻直到2022年9月才提起損害賠償訴訟，請求權已罹於2年時效而消滅，就算未罹於時效，倪婦「縱容」丈夫和她發生性關係、與其他人性交易，難以認為精神受損。
桃園地院認為從劉女和倪夫的對話內容來看，只是倪夫自述和老婆吵架、手機被偷看，要她先不要見面，看不出倪婦已經知道丈夫有婚外情或是外遇生女，請求權時效未消滅，但僅判劉女賠償20萬元。
一審判決後，倪婦與劉女皆上訴，劉女仍以時效抗辯。高院認為，倪夫2020年9月12日時曾跟倪婦說「老婆，對不起，我要跟你承認，我幾個月前曾經做過不該做的事，因為一時衝動，拜託你先不要問我…」倪婦回稱「去年也是去梅花湖的時候發現你跟同事的事，那時候你說很煩被纏住了，這次你一樣說很痛苦被纏住了，還做了不該做的事，是同一個人嗎？」無從得知性關係對象。
高院指出，劉女無法舉證倪婦放縱丈夫尋歡，審酌劉女侵害倪婦配偶權，讓倪婦精神萬分痛苦，倪婦請求賠償100萬元撫慰金合理，因此判劉女應再給付80萬元，不得上訴。
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