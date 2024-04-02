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經營少女色情論壇 師判6年10月
國小老師林清安涉與網路偷拍論壇勾結，協助蒐羅、整編、販賣未成年少女猥褻影像和偷拍的隱私影像，獲利四八一萬元。
時代力量前立委王婉諭日前踢爆歪風，檢警查緝、起訴，台北地方法院依兒少條例多罪判林有期徒刑六年十月。
合議庭日前對十一名被告判刑，除一人輕判，林清安等十人刑度從一年八月起跳，其中陳宗駿犯情特別嚴重，被判處有期徒刑十七年，刑度約為犯下殺人罪的量刑。全案可上訴。
判決指出，綽號「老馬」的男子二○一二年起經營「創意私房論壇」偷拍網站，向美國申租網域空間，專營販售偷拍隱私、偷拍性交、成年男子對未成年女子性交、猥褻等影片的「帖子」。
網站標榜內容全部是真實，影像中女人不是演員，現實生活中可追蹤得到，又標榜「每日有新菜」上架。
林清安二○一三年還是國小老師時，即與偷拍論壇接觸，後來被升級為最高權限的「四級會員」，得以看到色情網站內所有「帖子」，與「老馬」建立合作關係。
二○一四年至二○一六年，林清安替「老馬」整理出約一百G的國、高中未成年女子猥褻、性交等影片，個人獲利達一○五萬二八七四元。
林清安後來取得「老馬」的高度信任，二○一六年九月獲授權擔任「老馬」帳房，按會員入會繳費、購買影片的錢，以每一千元收取廿八元工作分潤，期間又獲不法所得三七五萬八九三○元，前後共獲利四八一萬一○八四元。
判決指出，林清安案發時為小學教師，不思謹言慎行、以言教身教為學子表率，反而長期經營色情網站，站內「帖文」極盡貶抑、物化女性，又暴露被害人個資，令人髮指；考量林自學校離職後從事載送洗腎病患司機工作，依法量刑。
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