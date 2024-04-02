北投湯屋偷拍案 警逮3網友

皇池溫泉御膳館。圖／翻攝自臉書專業皇池溫泉御膳館 台北市北投皇池溫泉御膳館湯屋疑遭人隔著竹片縫隙偷拍性愛影片，事隔一年多，臉書社團等多社群流出相關影片，統計已有四男六女受害；檢警蒐證追查，陸續查獲三名散布性影像網友，檢方訊後以五至六萬元交保，持續追查幕後偷拍之狼。

上月突有民眾湯屋全裸性愛影片，遭上傳臉書爆料公社，被害女子上月十三日凌晨至桃園報案，稱已和泡湯前男友分手，不知為何有影片外流，案件轉往事發地北投警分局。

檢警勘驗外流影片，畫面鏡頭透過竹片縫隙偷拍，部分影像過程中晃動，甚至調整焦距，懷疑偷拍狼在戶外通道架設器材偷拍。

影像被剪成多段數分鐘影片，上傳多個網路社群，內容包含沖澡、全裸泡湯、親密接觸等行為，社群「霸社」、被稱作「台版九號房」某付費論壇、及多個Line百人群組內都見到相關性影像，流傳極廣。

目前累計有四男六女受害，均在同一間湯屋遭偷拍，士林地檢署指揮警方調取相關社群使用者IP位置，追查偷拍者及散步性影片犯嫌，上月廿九日搜索新北、桃園，帶回陳男、黃女、李女三人，依涉妨害秘密、散布性影像及違反個人資料保護法等罪嫌，訊後以五至六萬元交保。

據了解，三人均稱影片是網友互傳，因網友要求分享，一時好玩才會失慮轉傳給不認識網友，但否認到湯屋外偷拍。

檢方表示，全案持續追查，並參照性侵害犯罪防治法等相關規定，協請警方通知相關網路平台業者，移除下架性影像，防止被害人遭二度傷害。