無視女方善意 襲臀男詭辯遭判5月

許走到女學生身旁，趁與女學生左側擦肩而過時，假裝不經意伸出狼爪襲臀，偷捏女學生屁股。示意圖／ingimage 一名女學生放學獨自走路回家，遭許姓男子尾隨襲臀，偷捏屁股，女學生當下腦袋一片空白，愣在原地，幾秒鐘後才發現遭非禮；新竹地方法院審理時，許否認犯行，女學生雖向法官表示願意給許機會，許仍持續詭辯，法官認為許對女學生的善意充滿輕蔑，態度惡劣，依性騷擾防治法判刑五月。

女學生指出，當天下午三點卅五分，他放學回家獨自走在市區，期間就發現許好像一直在看她，後來走到市區一處公園，許折返朝她迎面而來，兩人交會，許忽然伸手捏她左臀，隨後頭也不回離去。

女學生說，一開始沒意識到被性騷擾，還以為許要偷她手機，原本想求救，但路邊都是老人家，也是第一次碰到這種事情，不知道該怎麼說。她確定許是故意的，因為對方若不小心揮到，會碰到她大腿側邊，但她當時背著書包，許是把手伸到背包下面捏左側臀部。

許男否認犯行，稱自己是不小心撞到女學生側邊。但法官調閱監視器，放大翻拍畫面截圖，發現許並未與女學生身體有碰撞，僅看見許左手下放靠近女學生左側臀部，認為許男供詞不可信。

法官認為許男不尊重他人身體，與女學生不認識，其行為不只影響女學生身心健全發展，且在公眾通行道路上針對不特定對象性騷擾，也對治安造成影響；此外，許男犯後不斷否認犯行，連女學生與法定代理人請求法院給予機會情況下，還在詭辯，可見許不僅心存僥倖，也對女學生善意充滿輕蔑，犯後態度惡劣，依性騷擾防治法判刑五月，得易科罰金十五萬元。