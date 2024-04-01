聽新聞
test
0:00 / 0:00

無視女方善意 襲臀男詭辯遭判5月

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

許走到女學生身旁，趁與女學生左側擦肩而過時，假裝不經意伸出狼爪襲臀，偷捏女學生屁股。示意圖／ingimage
許走到女學生身旁，趁與女學生左側擦肩而過時，假裝不經意伸出狼爪襲臀，偷捏女學生屁股。示意圖／ingimage
一名女學生放學獨自走路回家，遭許姓男子尾隨襲臀，偷捏屁股，女學生當下腦袋一片空白，愣在原地，幾秒鐘後才發現遭非禮；新竹地方法院審理時，許否認犯行，女學生雖向法官表示願意給許機會，許仍持續詭辯，法官認為許對女學生的善意充滿輕蔑，態度惡劣，依性騷擾防治法判刑五月。

女學生指出，當天下午三點卅五分，他放學回家獨自走在市區，期間就發現許好像一直在看她，後來走到市區一處公園，許折返朝她迎面而來，兩人交會，許忽然伸手捏她左臀，隨後頭也不回離去。

女學生說，一開始沒意識到被性騷擾，還以為許要偷她手機，原本想求救，但路邊都是老人家，也是第一次碰到這種事情，不知道該怎麼說。她確定許是故意的，因為對方若不小心揮到，會碰到她大腿側邊，但她當時背著書包，許是把手伸到背包下面捏左側臀部。

許男否認犯行，稱自己是不小心撞到女學生側邊。但法官調閱監視器，放大翻拍畫面截圖，發現許並未與女學生身體有碰撞，僅看見許左手下放靠近女學生左側臀部，認為許男供詞不可信。

法官認為許男不尊重他人身體，與女學生不認識，其行為不只影響女學生身心健全發展，且在公眾通行道路上針對不特定對象性騷擾，也對治安造成影響；此外，許男犯後不斷否認犯行，連女學生與法定代理人請求法院給予機會情況下，還在詭辯，可見許不僅心存僥倖，也對女學生善意充滿輕蔑，犯後態度惡劣，依性騷擾防治法判刑五月，得易科罰金十五萬元。

性騷擾 新竹

延伸閱讀

伸狼爪襲臀！女學生釋善意男仍詭辯 法官氣炸重判

高中進修部二年級女生懷孕不自知？晚上上課突腹痛如廁產女

肚子餓？女學生「惜食冰箱」前來回奔走 背後暖舉看哭5萬人：父母教得好

影／控黃國昌教室硬上女學生遭求償百萬 調解失敗周玉蔻勸他：放寬心胸

相關新聞

無視女方善意 襲臀男詭辯遭判5月

一名女學生放學獨自走路回家，遭許姓男子尾隨襲臀，偷捏屁股，女學生當下腦袋一片空白，愣在原地，幾秒鐘後才發現遭非禮；新竹地...

騙國中女遭嬰靈附身需交合 宮廟男竟害她懷孕下場曝光

新竹縣竹東鎮某宮廟黃姓男子向國中生婷婷（化名）謊稱遭其嬰靈附身，若不和他發生關係，家人就會死亡。婷婷因心生畏懼照辦，沒想...

伸狼爪襲臀！女學生釋善意男仍詭辯 法官氣炸重判

新竹一名女學生放學時獨自走路回家，卻遭一名許姓男子尾隨，許走到女學生身旁，趁與女學生左側擦肩而過時，假裝不經意伸出狼爪襲...

光天化日襲胸、撩裙摸下體 台中男緩刑中再猥褻女同學

台中張姓男子明知培訓班的女同學領有身障手冊，擅自載她到汽車旅館以5000元邀約發生性行為，遭對方當場拒絕，張不顧光天化日...

女遭下藥迷昏「聞到嘉明的味道」 他辯射在外面獲輕判

台中詹姓男子朝女網友下藥迷昏，對方昏睡感覺被摸胸、硬上，甚至還聞到精液的味道，法院依以藥劑強制性交罪判詹7年，詹上訴堅稱...

差1天…性侵犯躲過追訴權時效 依法不起訴

桃園市消防局前楊姓助理員去年二月趁約砲性侵女網友，警方採集ＤＮＡ清查，赫然發現他另涉三起桃園地區持刀性侵強盜懸案，但檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。