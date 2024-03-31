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騙國中女遭嬰靈附身需交合 宮廟男竟害她懷孕下場曝光
新竹縣竹東鎮某宮廟黃姓男子向國中生婷婷（化名）謊稱遭其嬰靈附身，若不和他發生關係，家人就會死亡。婷婷因心生畏懼照辦，沒想到竟懷了黃男的孩子，婷婷也因人工流產手術身心受創，婷婷母親得知後憤而提告。新竹地院依妨害性自主判刑黃男6月徒刑，並需賠償婷婷母女2人共25萬元。
判決書指出，黃男在網路認識未滿14歲的國中生婷婷，得知婷婷曾經流產，2022年10月黃男約婷婷在餐廳見面，並對她誆稱：「太子突然降臨，你被你未出生的小孩（嬰靈）跟到，如果你回家會害到你母親與外婆」，並表示只要婷婷和他發生關係，嬰靈即會離開，如未發生性交，婷婷家人就會一個一個逐漸死亡，婷婷因心生畏懼照辦。
婷婷母親控訴，黃男明知婷婷為國中生，竟誆稱有嬰靈附在身上，讓女兒遭黃男性侵受孕並接受人工流產手術，身心均受嚴重創傷。也因愛女遭受性侵害而內心痛苦，尚需比平時付出更多心力教養，而造成額外身心負擔，實有必要讓黃男付出沉重代價並盡力補償母女2人，為此對黃男求償200萬元。
法官認為，案發時婷婷未滿14歲，其身體權、貞操權遭受黃男不法侵害，身心發展勢必造成相當負面影響，精神上當受有相當之痛苦，最終依妨害性自主判刑黃男6月徒刑，民庭審理後，判黃男需賠償婷婷15萬元、婷婷母親10萬元。
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