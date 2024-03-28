車禍要女大生「做愛」抵賠償 檢察官罰俸3月

檢察官陳立儒（右）女大生發生行車糾紛，卻說出可以以「做愛」「開房間」抵付賠償金等話語，遭監察院彈劾、法務部移送懲戒法院審理，懲戒法院職務法庭昨判罰款，數額為月俸總額3月。圖／聯合報系資料照

台北地檢署檢察官陳立儒與女大生發生車禍，涉在談和解時屢次向女大生表示可以性行為抵付賠償金，被以嚴重斲傷司法形象彈劾並移送懲戒法院審理。職務法庭認為陳與女大生達成和解，並捐款公益、實現修復式正義，且平時職務評定良好，判罰俸三月薄懲。

陳立儒二○一一年九月起擔任北檢檢察官，二○二三年五月廿一日騎自行車時，與騎機車的女大學生擦撞，他多次向對方說「妳如果願意跟我做愛，妳就不用給我錢，那我也不管妳到底有沒有十八」，監察院、法務部分別將他移送懲戒法院職務法庭。

職務法庭認為，女大學生當時已成年，陳立儒言詞悖離檢察官應謹言慎行倫理規範要求，損害人民對司法的信賴。女大學生以自己「未成年」搪塞時，陳立儒仍沒「取消念頭」，讓民眾對執法者性別平權意識與職業倫理淪喪打上問號，因此有懲戒必要。

考量陳與女大生素不相識，之前沒有性騷擾紀錄，此次性騷擾屬一次性、偶發性，且性騷擾時也沒表明自己身分、濫用職位名器，最後也說「真的沒事了，我聽妳這樣講，我大概知道妳的狀況，真的沒事了」、「趕快回家」，認為陳還知道自行中止，有自我覺醒、自制一面。

事後陳立儒接受心理師諮詢，他自二○一四年起至二○二三年止職務評定均為良好，多年來受聘擔任大學課程講座、學習司法官指導老師、台北市政府國家賠償事件處理委員會委員，並曾因偵辦案件有功，經駐台北韓國代表處邀請參加韓國國慶慶祝晚宴。

職務法庭認為判他罰款，數額為現職月俸給總額三個月（四十餘萬）處分足矣。本案可上訴。