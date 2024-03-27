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男友毀掉戴套約定 偷偷無套「黑皮」…女友翻臉氣炸提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓男子和女友相約去摩鐵開房，女友再三叮囑李男記得準備保險套跟潤滑液，但結束時，女友卻查覺下體「怪怪的」，才發現李男沒戴套，她不滿李男違背兩人「無套」約定，氣得對李提告性侵，雄檢偵辦時，檢方當時未達明顯不能抗拒程度，與乘機性交構成要件有別，不起訴李男。

檢方調查，去年8月21日下午2點多，李男和女友相約到鳳山一間摩鐵開房，兩人上床後，女友再三叮囑李男要戴套且使用潤滑液，結束時，女友發覺下體「怪怪的」，才發現李男偷偷無套跟她發生關係。

兩人為此大吵一架，最後鬧到分手，女友指控李男違反她意願，乘機跟她發生關係，跑到警察局對李提告乘機性交。

檢警偵辦時，李男喊冤，稱當天他有問女友要不要戴套，她只說都可以，沒有要求他一定要戴套。

女方反駁，稱「我不想要無套性生活」，當時有要求李男戴套，是前戲時，突然覺得很痛，要他使用潤滑液，他說不需要，害她超痛。

但檢方根據兩人證詞，認為兩人在摩鐵發生關係，即便李男未戴保險套、未使用潤滑液，女友也未喊停，當時仍屬「合意」，與乘機性交構成要件有別。

檢方認為，女友當時並無明顯不能抗拒程度，李男並未違反女方意願發生關係，綜合事證後，今偵結處分李男不起訴。

李姓男子無套與女友發生關係被告，檢方認為當時應屬合意，也未違反女方意願，處分不起訴。保險套示意圖。本報資料照片
李姓男子無套與女友發生關係被告，檢方認為當時應屬合意，也未違反女方意願，處分不起訴。保險套示意圖。本報資料照片

保險套 分手 女友 性侵

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