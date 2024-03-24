4姊妹遭性侵 母男友重判15年

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖／ingimage 台中一名工人和單親媽媽交往時，為滿足自己性欲，竟朝同居人四名國中、國小女兒下手，甚至以握有媽媽不利證據為由，強令女童幫他口交性侵達三六二次，被檢方起訴求刑三十年；台中地院近日依加重強制性交、違反兒少性剝削條例共三六七罪，重判十五年徒刑。

檢警調查，男子和女友於二○二二年認識交往，女子將四名女兒帶到男子租屋處同居，未料男子竟因性欲無法滿足，將狼爪伸向四名未成年少女與女童。

檢警查出，二○二二年五月，男子在梧棲租屋處威脅女友大女兒替他口交並指侵，過程中還強拍不雅照，二個月內每天硬上至少四十五次；同年七月，男子在梧棲、大肚租屋處，繼續對大女兒性侵，僅有在對方生理期時才停止，下手一七七次。

男子還趁大女兒洗澡時開視訊偷拍，也曾不滿她交男友，竟持剪刀攻擊她頭部、臉及腳部，行徑相當惡劣。

檢警發現，男子另以一周二次頻率，分別對二女兒、三女兒指侵及強逼口交，分別下手六十八次、六十八次，也曾對二女兒佯稱其下體有髒東西，強脫她褲子拿手機拍攝。

離譜的是，男子就連當時僅念國小的小女兒也不放過，二○二三年一至三月，在大肚租屋處時，強令女童學Ａ片幫他口交，女童懼怕不敢違抗，受害三次。

直到二○二三年，二女兒向學校老師反映家中四姊妹遭性侵，檢警接獲校方通報，搜索男子住處查扣手機，全案才曝光。

法院審理時，大女兒證稱，男子長期說要陷害媽媽，她不得已才在洗澡時和男子視訊，根本不知道被截圖，二女兒、三女兒也說每周都被性侵，或被叫去房間逼迫口交。

法院審酌，男子為滿足私欲對四名少女、女童性侵，考量他坦承犯罪，認求刑三十年過重，判處十五年徒刑。