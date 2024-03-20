疑她出軌 恐怖情人痛毆女友致死

于姓男子到吳姓女友租屋處找人，見屋內留宿一名陌生男子，當場吃醋毆打兩人，男子離開後，于男繼續痛毆吳女，見吳女倒地後才離去，吳女送醫急救十天後死亡。高雄地檢署昨依殺人罪嫌起訴于男，適用國民法官法審判。

四十歲于姓男子與廿三歲吳姓女友案發前常起口角，去年十月三日上午十時許，于和陳姓友人一起到吳女高雄苓雅區租屋處，于看到房內有另名男子，質疑吳女出軌，對兩人拳打腳踢。

該名男子被毆後先離開，留下吳女與于男、陳男在場，于怒氣未消，在屋內繼續痛毆吳女，導致吳女頭部等處受傷，倒地昏迷，于男卻未將吳女送醫，下樓與陳男開車離開。

陳男擔心出人命，偷偷聯繫吳女閨密趕到現場，閨密到場發現大門未關，吳女受傷倒在客廳不省人事，報警將吳女送醫急救。

警方調閱監視畫面，發現于乘藍色轎車逃離，循線追查，隔天上午十一時十五分在台南市拘提于男到案。

于被捕後承認和女友常口角，未說明為什麼吵架；于曾涉妨害秩序罪、公共危險罪合併判刑七月，得易科罰金，其中妨害秩序罪刑期已執行完畢，還剩四個月殘刑，檢方因他再涉殺人未遂罪，直接發監執行。

吳女急救十天後仍傷重不治，檢方認為，于男痛毆吳女時還辱罵「去死一死」，且當時陳男詢問是否要將吳女送醫，還被于男制止，認定他有殺人不確定故意，昨偵結將于男起訴，移審後法院裁定羈押。