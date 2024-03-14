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中校變「遊艇大亨」屢下藥性侵還逃亡 閃鏡頭吐：我認錯了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等法院今花了1個半小時庭訊，還押時張見媒體鏡頭不斷閃躲，吐出「我認錯了」一句話。

有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等法院今花了1個半小時庭訊，還押時張見媒體鏡頭不斷閃躲，吐出「我認錯了」一句話。記者王宏舜／攝影
有「遊艇大亨」稱號的張志傑，在錢櫃下藥性侵女子，被依乘機性交等罪判刑9年，卻畏罪逃亡遭通緝，直到去年9月才落網。台灣高等法院今花了1個半小時庭訊，還押時張見媒體鏡頭不斷閃躲，吐出「我認錯了」一句話。記者王宏舜／攝影

張志傑綽號「張約翰」，2007年間以中校官階退伍，後來經營幸福遊艇公司。張2017年間曾撿屍酒醉女子，並於在大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑。

但張不知悔改，同年12月又在錢櫃下藥性侵另名女子，被依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名子下藥未遂，犯依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案一審定應執行刑9年。

台北地檢署命令自2018年6月起至2025年6月止，張應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在2022年一審判刑後潛逃，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。

台北市警士林分局專案小組埋伏、跟監數月，去年9月初發現張出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕，他從腰間準備拔槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出他腰間的拉克手槍1把、子彈11顆，並在到他藏匿處所，發現他在窗邊架設脫逃繩索，共起獲散裝的改造掌心雷手槍1把、子彈5顆、藍波刀1把、登山刀1把、瑞士刀1把、電擊器1只、防彈背心、迷彩偽裝服1套及逃生用繩索1捆等證物。

性侵案部分，高院今辯論終結，並傳喚證人作證。

毒品 遊艇

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