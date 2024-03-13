硬上小六男童、200塊騙自拍裸照 噁男犯4重罪遭判8年

台中黃姓男子上網專挑國小、國中少年誘騙拍裸照、性交曾被判刑3年10月，但他又鎖定1名國小六年級男童，先是贈送全新手機又帶去汽車旅館、火車站廁所3度性侵，並1張200元酬勞為由騙男童自拍裸照，家長驚見手機對話才曝光，法院審理後依強制性交等4罪一共判黃8年，可上訴。

檢警調查，黃男透過臉書認識男童，2023年4月8日先是帶他上汽車旅館，在違反他意願下朝男童性侵得逞，隔沒幾天又找對方出面在潭子火車站內廁所強逼男童幫他口交、性侵，同年5月6日又找男童出面在沙鹿火車站廁所再度逼他口交、硬上。

檢警還查出，黃男曾贈送男童1支手機，目的卻是為引誘他自拍裸照，黃還以每張200元現金要男童在家自拍僅穿著內褲的照片供其觀覽，男童也傻傻配合拍了至少5張傳給黃，後因家長發現小孩無故受贈手機，查看對話內容才驚覺異狀報案。

黃男落網後於警詢、偵查及法院審理時均坦承不諱，男童就被害過程也指證歷歷，家長也證稱在兒子手機對話中發現有裸照、性交的對話等，檢警也在扣案手機發現照片。

法院審酌，黃男為逞私慾，對男童強行性交，危害他性自主權，又引誘拍攝裸照，危害他身心造成受創，考量黃犯後均坦承但無法達成和解，另黃過去就曾因兒童及少年性剝削防制條例被判刑3年10月。

法院審理後依3個對未滿14歲之男子為強制性交罪，各判黃男7年2月，另依1個引誘使少年自行拍攝性影像罪，判他3年2月，4罪應執行有期徒刑8年。