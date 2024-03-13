快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硬上小六男童、200塊騙自拍裸照 噁男犯4重罪遭判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子上網專挑國小、國中少年誘騙拍裸照、性交曾被判刑3年10月，但他又鎖定1名國小六年級男童，先是贈送全新手機又帶去汽車旅館、火車站廁所3度性侵，並1張200元酬勞為由騙男童自拍裸照，家長驚見手機對話才曝光，法院審理後依強制性交等4罪一共判黃8年，可上訴。

檢警調查，黃男透過臉書認識男童，2023年4月8日先是帶他上汽車旅館，在違反他意願下朝男童性侵得逞，隔沒幾天又找對方出面在潭子火車站內廁所強逼男童幫他口交、性侵，同年5月6日又找男童出面在沙鹿火車站廁所再度逼他口交、硬上。

檢警還查出，黃男曾贈送男童1支手機，目的卻是為引誘他自拍裸照，黃還以每張200元現金要男童在家自拍僅穿著內褲的照片供其觀覽，男童也傻傻配合拍了至少5張傳給黃，後因家長發現小孩無故受贈手機，查看對話內容才驚覺異狀報案。

黃男落網後於警詢、偵查及法院審理時均坦承不諱，男童就被害過程也指證歷歷，家長也證稱在兒子手機對話中發現有裸照、性交的對話等，檢警也在扣案手機發現照片。

法院審酌，黃男為逞私慾，對男童強行性交，危害他性自主權，又引誘拍攝裸照，危害他身心造成受創，考量黃犯後均坦承但無法達成和解，另黃過去就曾因兒童及少年性剝削防制條例被判刑3年10月。

法院審理後依3個對未滿14歲之男子為強制性交罪，各判黃男7年2月，另依1個引誘使少年自行拍攝性影像罪，判他3年2月，4罪應執行有期徒刑8年。  

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

性侵 未成年 裸照

延伸閱讀

少尉飛行員公開女網友裸照 還威脅每月給3千花用…工作丟了

IG驚見老公遭指軟雞雞 真相竟是10年好同事成他砲友

幫國三女兒洗頭強逼口交 狼父坦言「放進去弄幾下」最終下場慘了

昨與林襄自拍 蔣萬安今曝回家後太太的反應

相關新聞

硬上小六男童、200塊騙自拍裸照 噁男犯4重罪遭判8年

台中黃姓男子上網專挑國小、國中少年誘騙拍裸照、性交曾被判刑3年10月，但他又鎖定1名國小六年級男童，先是贈送全新手機又帶...

少尉飛行員公開女網友裸照 還威脅每月給3千花用…工作丟了

陳姓空軍官校少尉學員前年以露點照片要脅網路認識的女子持續提供私密照，或每月給付3000元供他花用，他事後因女子失聯，而將...

獨／名作家涉男男性侵 被害人指「被PUA」報警提告

有男子指控知名作家何男，長期以「PUA（Pick-Up Artist）」情緒勒索他，還涉嫌在2021年11月間對他性侵得...

女兒14歲的學妹喊「不要」仍遭玷汙 他賠償獲減成1年10月刑

郭姓鐵工2年前在轎車內性侵14歲、女兒的學妹，桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判郭3年6月徒刑。郭上訴，台灣高...

學長涉性騷 警察調監視器喬事

高雄市李姓警員和黃姓學長等人喝酒唱歌，黃男被在場一名女子提告性騷，李男受託幫忙，假藉辦案前往ＫＴＶ調閱監視器，再將畫面翻...

怪叔叔不斷尾隨、邀約少女還刻意搭同車廂 被依跟騷法法辦

嘉義縣46歲陳姓男子涉嫌自去年6月起陸續跟蹤1名少女，還送禮物及邀約被少女拒絕，他仍不死心，甚至尾隨少女搭同班車廂火車回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。