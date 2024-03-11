芳香袋藏攝影機偷拍6女童如廁 補教師判刑8年半
基隆市一家國小補習班的詹姓老師，被控將微型攝影機藏在芳香袋內，偷拍6名女童如廁畫面，被發現後竟將攝影機鏡頭拔起丟入馬桶沖掉。基隆地院審理後，判詹男8年6月徒刑。
基隆地方法院判決書指出，1名女童去年9月13日在補習班如廁時，發現馬桶正對面芳香袋內有異物，立即向詹男報告，詹男竟將攝影機鏡頭拔起丟入馬桶沖掉，補習班負責人得知廁所遭人裝設竊錄器，於是向警方報案。
警方到場質問詹男時，詹男不僅滿頭大汗且神情非常慌張，警方見教室前方桌上有張記憶卡和詹男的筆電，將記憶卡插入筆電後，發現1個未刪除乾淨的檔案，警方告知未刪除乾淨的檔案可以復原。
面對警方詢問記憶卡內容時，詹男不解釋也無法解釋，偵查隊將其帶下樓後，詹男才向警方坦承犯行，經警方持續追查，共有6名女童受害。
詹男在法院審理時坦承犯行，辯護人指出，此案因詹男自首而查獲，且詹男主動帶員警回住處取出竊錄內容，另詹男與部分被害人達成和解，請求減輕刑責。
不過，法官根據在場員警證詞，例如女童發現異狀後，詹男不僅未即時向老闆報告，甚至將攝錄工具丟棄沖毀，詹男並刪除記憶卡內檔案等情節，認定詹男在坦承犯行前，警方已因在場調查詢問而尋得跡證，不符合自首要件。
此外，法官認為，此案被害女童共6名，顯見詹男並非因一時失慮的偶發性犯案，也沒有特殊原因與環境，足以引起同情，不適用減刑規定。
法官表示，詹男為人師表，卻利用被害女童如廁機會，攝錄隱私活動和身體部位，惡性非輕應嚴加責難，兼衡詹男與部分被害人達成和解，及坦承犯行等情狀，依違反兒童及少年性剝削條例共6罪，各判處有期徒刑7年2月，應執行有期徒刑8年6月，全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言