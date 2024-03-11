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補習班狼師設局獨處 茶水間猥褻4少女、1人受害上百次

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市林姓補習班老師，在補習班的茶水間涉嫌摸撫4名未滿16歲女學生胸部、腰部等處，其中1名少女受害上百次。林男供稱僅有拍拍肩膀等方式鼓勵學生，否認犯行。檢方偵查後依猥褻幼女罪嫌起訴。基市教育處今天說，林男另涉性平案件，月底開會審議，林被起訴事實也會納入討論。

檢警調查，林男在中正區一家私立文理短期補習班當老師，利用教師權勢及指導女學生課業機會，分別對4名14歲以上，未滿16歲女學生施加猥褻行為。

檢方查出，林男前年2月寒假起到去年4月20日，藉口要與甲少女討論事情，將少女帶到補習班茶水間內後，隔著衣服撫摸少女腹部，或伸入衣服內撫摸腹部、胸部、背部、側乳、大腿上緣等部位。少女抗拒、閃躲，林仍繼續撫摸。被害少女因為林是老師，隱忍屈從，以每周上課2天計算，林男猥褻甲少女達100次。

從前年9月至11月某日，林男以相同理由，兩度要乙少女到補習班茶水間後，隔著衣服撫摸少女腰部附近2次。前年某周六傍晚，另在補習班樓下騎樓，利用少女等候母親接送，且沒有其他同學在場機會，用右手摟住乙女，再伸出左手放在少女腰部與胸部下緣附近，來回撫摸猥褻。去年某周日在補習班內，行經少女旁時，伸手放在少女胸部側邊撫摸猥褻。少女每次察覺林男行為失當都閃躲，但林未罷手，並且對方是教師，隱忍屈從。

林男去年3月至4月16日間，在補習班茶水間與丙少女討論成績、落點及在校狀況機會，把手進入少女衣服內撫摸胸部、腰部與胸部間部位猥褻，少女閃躲，林男僅短暫停止動作，隨即又繼續撫摸，直到有他人進入茶水間才停止。林男猥褻丙少女5次，少女懾於林男教師權威，隱忍屈從。

前年8月至去年4月9日間，林男在補習班茶水間與丁女討論課業時，伸出右手從少女背後內衣位置環抱住丁女，順勢觸摸少女右胸側邊，或伸出手掌左右來回搓揉少女腹部，或伸手拍觸少女背部、肩膀及頭部，或將手放在少女膝蓋，再往腰部方向來回撫摸，或伸手放在少女側腰處，上下來回撫摸猥褻。少女在林男觸摸胸部時用手夾緊抗拒，林仍從少女手臂與身體縫隙之間，伸入觸摸少女胸部。林男另趁少女在補習班樓下騎樓等候家長接送時，與少女講話時，伸手從少女背後內衣位置環抱少女，順勢觸摸少女胸部側邊，合計猥褻7次得逞。

警方接獲4名少女和家長報案後，通知林男到案說明後送辦。檢方偵查後，認定林男涉犯犯刑法第227條第4項，對14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為罪起訴。

基隆市教育處副處長徐嬿立表示，林男除涉犯猥褻4名女學生，另涉及其他性平案件，已排定月底召開短期補習班不適任人員認定委員會，審議後依情節輕重做出處分，包括不得擔任補習班老師幾年，或終身不得擔任補習班老師。

基隆市林姓補習班老師，在補習班的茶水間涉嫌猥褻4名未滿16歲女學生，林否認犯行。檢方偵查後依猥褻幼女罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓補習班老師，在補習班的茶水間涉嫌猥褻4名未滿16歲女學生，林否認犯行。檢方偵查後依猥褻幼女罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

猥褻 補習

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